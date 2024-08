Fabiana Mastrojanni, 23 anni, originaria di Nola, ha incantato il pubblico e la giuria aggiudicandosi il titolo di Miss San Valentino Città degli Innamorati nella prestigiosa competizione tenutasi a San Valentino Torio. La giovane, che ha dimostrato di unire bellezza, eleganza e personalità, ha ora la possibilità di rappresentare la sua terra alle semifinali nazionali, in programma a Numana, in provincia di Ancona. La vittoria segna un importante traguardo nel suo percorso nel mondo dei concorsi di bellezza e promette di essere solo l’inizio di una brillante carriera.

Fabiana ha dovuto superare tante difficoltà nella sua ancor breve vita, segnata da un lutto che l’ha colpita due anni fa, con la morte della sorella Chiara in un tragico incidente stradale. Un dolore immenso che ha lasciato cicatrici indelebili nel cuore della giovane e della sua famiglia. Partecipare a Miss Italia per Fabiana non è soltanto un tentativo di affermarsi, ma anche un modo per ritrovare un po' di leggerezza e speranza in un momento della sua vita ancora segnato dal lutto.

E fabiana non ha tradito le attese. Lei, laureata in Fashion Design e frequentatrice della Scuola di Cinema, si è autoprodotta alcuni dei suoi vestiti e continua a studiare recitazione ballo e canto. Con un sorriso radioso e una naturalezza che ha conquistato tutti, si è distinta tra decine di partecipanti. Il titolo di Miss San Valentino, simbolo di eleganza e passione, è solo il primo passo verso nuovi e ambiziosi obiettivi. Ora, la giovane bellezza si prepara ad affrontare una nuova sfida: le semifinali a Numana, dove porterà il fascino e la determinazione che l'hanno già resa vincente per tagliare il traguardo della finalissima e raggiungere la corona più amata dalle donne italiane.