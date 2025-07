“Crescere con la musica”, grande successo per il progetto del Centro Studi Mousikè. Si chiude l'iniziativa durata un anno, con 70 ragazzi, finanziata dalla Regione Campania

Avvicinare i giovani al mondo della musica, offrendogli nuove occasioni di incontro e combattere il fenomeno della devianza giovanile. Si è concluso con un grande successo il progetto “Crescere con la musica”, organizzato dall’associazione Centro Studi Mousikè (guidata dal presidente Giuseppe D’Antuono) e finanziato dalla Regione Campania e dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Un’attività che, grazie all’istituzione di una rete di laboratori musicali suddivisi per età e obiettivi, ha rappresentato un’ottima occasione di confronto e formazione in ambito musicale sul territorio campano.

L’evento conclusivo si è svolto presso il resort Sant’Angelo a Pimonte, con gli oltre 70 ragazzi partecipanti e un pubblico di oltre 300 persone. Partner del progetto sono stati: l’associazione giovanile La casa della Pace e della nonviolenza Aps di Castellammare di Stabia, l’associazione giovanile Gli Amici della Filangieri di Castellammare e la cooperativa di servizi ai minori Pianeti Diversi di Vas “favorendo – afferma D’Antuono – una cultura sempre più libera e aperta a tutti, aumento le occasioni di formazione gratuite, consapevoli dell’impossibilità o difficoltà di molti nel superare gli ostacoli economici”. Tra gli obiettivi del progetto, anche la realizzazione di diverse formazioni musicali come band pop – rock, band jazz, marching band, orchestra e coro giovanile.

“Grazie a questo progetto – continua D’Antuono – siamo riusciti ad istituire un nuovo punto di riferimento nell’ambito della formazione musicale multidisciplinare, ma abbiamo anche evitato fenomeni come la marginalizzazione sociale e la devianza giovanile, valorizzando giovani talenti locali e favorendo l’aggregazione giovanile”. Tra le iniziative realizzate con “Crescere con la musica”, un laboratorio musicale estivo, un campus musicale estivo e, ancora, un corso collettivo di chitarra, di musica popolare, di teatro e la fondazione della Mousikè Young Orchestra. L’associazione Centro Studi Mousikè non è nuova alla gestione di attività di musica d’insieme, anche complesse. Dal 2000 al 2017, infatti, ha potuto vantare l’istituzione di un’orchestra giovanile di 60 elementi, con cui ha partecipato a diverse manifestazioni di livello nazionale e internazionale.