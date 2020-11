E' morto Achille Scudieri, decano degli imprenditori del vesuviano.

Scudieri, fondatore nel 1956 della Adler Plastic di Ottaviano e di altre realtà imprenditoriali della Campania (come Eccellenze Campane) è morto ieri sera. Lo hanno annunciato, in una nota, la moglie Milena, i figli, i familiari i dipendenti e i collaboratori del gruppo Adler che progetta, sviluppa e industrializza componenti e sistemi per l'industria del trasporto.

“Con gratitudine per l'esempio offerto come imprenditore e lavoratore, avendo sempre considerato l'azienda la sua vita", si legge nel messaggio.

Scudieri era nato il 13 giugno del 1930. Conformemente alle disposizioni anti-Covid-19, la famiglia comunica che "si dispensa da visita". La cerimonia avverrà in forma privata.