È morto questa mattina Gennaro Torrese, avvocato e storico Presidente dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Torre Annunziata.

Torrese si è spento all'età di 72 anni dopo aver combattuto nelle ultime settimane con un male incurabile. L'ultima sua apparizione pubblica in occasione del Congresso Nazionale Forense di dicembre scorso. Avvocato stimato da tutti, ha guidato il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del foro oplontino per oltre 20 anni, dal 1996 al 2018. Quattro anni fa fu eletto presidente dell'Unione dei Fori della Campania. Sempre nel 2016 fu eletto membro dell'Organismo Congressuale Forense, ottendendo il secondo numero di preferenze a livello nazionale.

E' stato un punto di riferimento dell'avvocatura non solo sul territorio, ma livello nazionale, membro per anni del Consiglio della Cassa Forense. Appassionato della politica forense, si è sempre battuto per la difesa degli avvocati. I funerali si svolgeranno domani, 3 marzo, alla Basilica di Santa Croce a Torre del Greco.