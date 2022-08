Orfeo Mazzella ha superato il voto online sulla piattaforma Skyvote del Movimento 5 Stelle. L’attivista è al quarto posto per la candidatura al Senato della Repubblica nella circoscrizione di Napoli. Adele Manzo è nella lista suppletiva. Il prossimo 25 settembre sarà possibile quindi eleggere un senatore di Torre Annunziata.

M5s ha reso noto l'esito delle Parlamentarie e pubblicato la lista dei candidati nei collegi plurinominali della Camera e del Senato. Settemila nuovi posti di lavoro: McDonald’s cerca personale anche a Torre Annunziata Addetti a magazzino e sala: la nota catena di ristorazione sta per aprire 30 nuovi esercizi

Ancora non sono ufficiali invece i nomi dei candidati al collegio per i grillini. L'annuncio sul blog del Movimento nel quale si precisa che Giuseppe Conte si riserva la valutazione, sentito il Garante, di compatibilità con i valori e le politiche del Movimento 5 Stelle, esprimendo parere vincolante e insindacabile, in qualunque fase dell'iter fino alla scadenza del termine per il deposito delle liste elettorali. Il presidente, inoltre, si riserva di individuare i nominativi mancanti per il completamento delle liste, ove necessario.

Giuseppe Conte si candida capolista in 4 regioni e 5 collegi per Montecitorio: Lombardia 1 (in 2 collegi), Campania 1 (primo collegio), Puglia 1 e Sicilia 1 (primo collegio).