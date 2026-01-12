Record di presenze nel 2025 al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Sono stati oltre 250mila i visitatori complessivi, circa 80mila stranieri provenienti da tutto il mondo. Dicembre si conferma il mese di maggiore afflusso con gli ormai celebri mercatini di Natale, giunti quest’anno alla settima edizione, dove si sono registrate ben 102mila presenze. Un successo ottenuto grazie alle numerose iniziative proposte e le attività collaterali che hanno contribuito a rendere la manifestazione ancora più attraente rispetto agli anni precedenti.

Il treno si conferma il vettore privilegiato dai visitatori del Museo, raggiungibile sia con il Regionale di Trenitalia che con il Pietrarsa Express, treno storico periodico promosso dalla Regione Campania. Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, polo strategico e culturale del Gruppo FS Italiane, è il luogo che custodisce e preserva una collezione unica di locomotive e carrozze d’epoca attraverso numerose iniziative in grado di avvicinare alla storia e alla bellezza un numero sempre più crescente di

visitatori.

Tutte le informazioni sugli eventi e le iniziative del Museo Ferroviario di Pietrarsa in programma per il 2026 sono consultabili sul sito fondazionefs.it e le pagine ufficiali su Facebook e Instagram.