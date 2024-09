Il direttore artistico della manifestazione Gigi Di Luca, nel presentare la serata ha dichiarato : “ Ospitiamo Ethnos con grande piacere. Gli spettacoli proposti, tutti di altissima qualità sono l’esempio concreto di come la diversità culturale sia una ricchezza inestimabile per ogni comunità. Abbiamo sempre bisogno degli altri popoli per indagare sempre di più sulla qualità che non viene mai meso e il festival cerca di garantire una qualità sempre superiore .

Sul grande palco della manifestazione Bombino “la stella del “desert blues” il musicista di etnia Tuareg più celebrato al mondo unico nigeriano che dopo nove anni è ritornato al Festival a San Giorgio. Il chitarrista e cantautore Bombino di etnia tuareg si è prentato sul palco coperto da un grande abito bianco in tipica tenuta tuareg assieme a due chitarristi nigeriani . E’ stato accolto da applausi dai numerosissimi spettatori in prevalenza giovani che hanno mostrato di gradire la loro musica . Un bravissimo chitarrista Bombino le cui dita sembrano volare sulle corde della sua chitarra.

Una serie di concerti per un festival di musica molto ricercato che si articola in varie declinazioni con momenti assolutamente interessanti e diversi tra loro che coinvolgono il grande pubblico, anche qui, accorso numeroso ad ascoltare una musica apprezzata principalmente dai numerosi giovani presenti

Prima serata della ventinovesima edizione di Music aInternazionale Etnica nel parco della settecentesca Villa Vannucchi che inaugura l’evento annuale di Ethnos, lo spettacolo tra i più importanti d’Europa che vede la città di San Giorgio a Cremano protagonista per numero di eventi e per gli artisti che si esibiranno, tra i più noti nel panorama musicale internazionale.

A San Giorgio a Cremano prende il via la 27esima edizione dell'Ethnos Festival Si parte da Villa Vannucchi il 9 settembre con il sestetto francese San Salvador

Il festival si articolerà nell’arco di 12 serate e sarà di tipo itinerante tenendosi anche in altre città del territorio proprio ispirato alla crescita della conoscenza e alla costruzione di comunità sempre più integrate e inclusive. Il festival usufruirà del contributo della Ragione Campania.

