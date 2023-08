E' stata ritrovata dopo un giorno e mezzo che la cercavano tutti. Si trovava poco lontano da Palma Campania dove Nadia Gharib vive con la sua famiglia. Era stata la mamma martedì notte a denunciare che della figlia non si sapeva più nulla. Poi l'appello ripetuto della sorella fino a questa mattina che chiedeva aiuto per riportare la ragazza a casa, ma sono stati i carbinieri a scoprire che si trovava in una stanza d'albergo del nolano. Rintracciata dai carabinieri che hanno agganciato la scheda del suo telefono nonostante fosse spento.

Adesso i militari dovranno appronfondire i motivi del suo allontanamento da casa senza che nessuno sapesse più dove si trovava per un giorno e mezzo.