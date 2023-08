Sono due notti che non si sa nulla di lei. Nadia è scomparsa da Palma Campania e la cercano tutti. Nadia Gharib è la giovane di 23 anni di cui non si hanno notizie da ieri sera. L’allarme è stato lanciato dalla sorella Sofia, che ha fatto appello alla comunità attraverso i social network per aiutare nella ricerca della ragazza descrivendo anche come era vestita la ragazza quando è uscita di casa.

I tanti si sono attivati per ritrovarla e la madre ha denunciato la scomparsa ai carabinieri. Nadia Gharib è diventata il centro dell’attenzione locale dopo che sua sorella ha condiviso un messaggio allarmante sui social media. Sofia ha descritto Nadia: "E' sorridente e vivace, indossava quando è uscita un top e un pantalone nero largo, accompagnato da scarpe da ginnastica con sfondo bianco e colorato al momento della scomparsa". Questi dettagli sono forniti con l’obiettivo di aiutare nella sua identificazione nel caso qualcuno l'avesse vista o incontrata. Scatta perciò l'appello della famiglia: "Chiunque avesse notizie può contattare il 112".