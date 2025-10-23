"Siamo pronti a varare un bando da 1.5 milioni di euro per il segmento Cultura, lo pubblicheremo tra la fine dell'anno e l'inizio del prossimo. I beneficiari saranno i teatri, i cinema, le librerie, le aziende che lavorano nel mondo degli spettacoli e delle produzioni. Un provvedimento che segue analoghi interventi negli altri settori sensibili della nostra economia".

Lo ha annunciato il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, a margine della presentazione nel "Salone delle Grida" del musical "Anastasia" che andrà in scena al Palapartenope. "Questa amministrazione è sempre più il cuore di iniziative, eventi, progetti importanti per la nostra città e per la provincia - ha aggiunto Fiola -. Dopo aver presentato l'America's Cup ed aver premiato per i suoi primi 121 anni una storica azienda partenopea, ci accingiamo a ospitare una cerimonia di accensione delle luminarie della città. Che slitterà di 24 ore e quindi il 16, non il 15, per un concomitante impegno del sindaco. Napoli tornerà a brillare come merita per Natale e per le successive festività".