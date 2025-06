Il rombo delle auto da corsa sta per tornare sul lungomare più bello del mondo. Dopo il successo della prima edizione, Napoli è pronta ad accogliere un nuovo capitolo del "Napoli Racing Show", ideato dal presidente Enzo Rivellini, in programma dal 6 all’8 dicembre 2025. Un evento che trasformerà Via Caracciolo e il cuore della città in un vero e proprio circuito a cielo aperto, tra passione, adrenalina e spettacolo.

Martedì 24 giugno alle ore 17,00, presso il Circolo Tennis Club Napoli, si terrà la conferenza stampa ufficiale di presentazione dell’evento, durante la quale verranno svelati i primi dettagli del programma, e che vedrà la partecipazione di: Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli; Tullio Del Sette, Commissario Aci Italia; Paolo Scudieri, presidente Casco Azzurro; Riccardo Villari, presidente Tennis Club Napoli; Enzo Rivellini, presidente Napoli Racing Show.

La conferenza stampa sarà l’occasione per avere un primo assaggio delle emozioni che si vivranno a dicembre grazie alla sfilata di auto, d’epoca, moderne e da corsa, che andrà dal circolo tennis fino a piazza Vittoria, una sfilata aperta dall’incredibile Formula 1Hesketh guidata dalla gloria dell’Automobilismo napoletano Cosimo Turizio. Ma non solo, in acqua ci sarà Giancarlo Cangiano, campione del mondo, che sfreccerà con il suo offshore nel golfo di Napoli, con lo sfondo di Castel dell’Ovo e del Vesuvio.

Una tappa che ci avvicina all’appuntamento del Napoli Racing Show, con il Trofeo Città di Napoli sarà il cuore pulsante della manifestazione, con gare mozzafiato tra Ferrari, Lamborghini, Porsche, Prototipi, 500 e kart, su un circuito rivisto e migliorato rispetto all’anno precedente. Non mancheranno le esibizioni di drifting, le gare con i simulatori, e soprattutto la novità del "Karting Sotto le Stelle", il trofeo a squadre che illuminerà le notti partenopee con competizioni ad altissima velocità. In programma anche momenti spettacolari e unici nel loro genere, come la "Sfida dei Famosi", la "Sfida delle Vecchie Glorie" con piloti storici e, soprattutto, l’incredibile "Sfida Impossibile" tra una monoposto di Formula 1 e un offshore lanciati in accelerazione lungo il litorale. Non solo Lungomare, l’evento si estenderà anche in altri luoghi iconici della Campania con il Concorso di Eleganza per Auto e Moto, l’originalissimo tour "Il Cavallino Rampante torna a casa", che unirà il mito Ferrari al patrimonio storico della Reggia di Carditello.

Il Villaggio Racing, vero punto di riferimento per il pubblico, ospiterà stand, simulatori, attività per famiglie e spazi dedicati alla sicurezza stradale e all’inclusione sociale, con progetti rivolti anche a giovani studenti e ragazzi con disabilità. L’Arena del Lungomare sarà messa a disposizione dei concessionari per dei giri di prova con le loro vetture.

Napoli è pronta a riaccendere i motori e rivivere la passione delle corse sul lungomare più bello del mondo.

Link al video: https://www.transfernow.net/dl/20250621i98k7OXj