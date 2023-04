E' ufficiale, la Lega Serie A ha appena comunicato che Napoli-Salernitana si giocherà domenica alle 15 anzichè sabato. Slitta anche Udinese-Napoli, valevole per la 33/a giornata che si disputerà giovedì alle 20.45 anzichè martedi. Posticipato a lunedì 8/5 per Udinese-Sampdoria.

Il Derby allo stadio Maradona sarà determinante per gli azzurri che, qualora fallisse la Lazio, potranno conquistare la certezza matematica dello scudetto. Intanto Napoli è pronta a dare il via ai festeggiamenti. I tifosi non vedono l'ora di celebrare tra i vicoli del capoluogo partenopeo la vittoria del campionato.