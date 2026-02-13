Un atto intimidatorio maturato nel mondo, sempre più complesso, delle dinamiche tra giovanissimi. È quanto emerge dall’inchiesta dei carabinieri sul tentato incendio avvenuto il 12 gennaio a Napoli, davanti all’abitazione di un minorenne coinvolto nella vicenda dell’accoltellamento del calciatore 18enne Bruno Petrone, ferito nella zona dei Baretti di Chiaia circa un mese fa.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il ragazzo che vive nell’appartamento preso di mira aveva deciso di collaborare con le forze dell’ordine, indicando i responsabili dell’aggressione a Petrone. Una scelta che, nel contesto del gruppo, sarebbe stata interpretata come un tradimento.

Per questo, sostiene l’accusa, un 17enne avrebbe organizzato una sorta di “punizione”: armato di liquido infiammabile e fiammiferi, avrebbe tentato di appiccare il fuoco al portone dell’abitazione del coetaneo. L’intervento tempestivo dei residenti e l’avvio immediato delle indagini hanno impedito che l’episodio degenerasse.

Questa mattina i carabinieri hanno eseguito nei confronti del presunto responsabile la misura cautelare del collocamento in comunità. Il provvedimento arriva al termine di un lavoro investigativo che ha ricostruito il movente ritorsivo e il ruolo del 17enne nel tentato incendio. La vicenda aggiunge un ulteriore tassello a un caso che ha scosso il quartiere di Chiaia e riacceso il dibattito sulla violenza tra minori, sulle dinamiche di gruppo e sulle pressioni esercitate su chi decide di collaborare con la giustizia.