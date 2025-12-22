Napoli è da sempre riconosciuta come Città di Pace, per vocazione storica, culturale e civile. Porto denuclearizzato e luogo di accoglienza senza discriminazioni, la città ha formalmente assunto questo ruolo con una delibera comunale del 2016, estendendo oggi tale identità all’intero territorio metropolitano. Una visione che affonda le radici anche nel pensiero del filosofo Aldo Masullo, che auspicava la nascita a Napoli di un’Accademia mondiale della Pace, capace di restituire alla città il suo ruolo di “città-mondo”.

In questo solco ideale e culturale si inserisce il progetto “Acqua e Pace - Un Mosaico per la Pace”, iniziativa artistica e civile promossa da Terre di Campania, finanziata dalla Città Metropolitana di Napoli, ispirata al tema indicato dalle Nazioni Unite per la Giornata Mondiale dell’Acqua 2024: “Utilizzare l’acqua per la pace”. In un contesto globale segnato da conflitti, crisi climatiche e crescenti tensioni legate all’accesso alle risorse naturali, l’acqua emerge come elemento chiave: sorgente di vita, bene comune universale, ma anche potenziale causa di conflitti. L’acqua diventa così metafora e strumento di pace, capace di unire i popoli, generare cooperazione e costruire futuro.

Da questa consapevolezza nasce una collettiva d’arte che ha coinvolto studenti degli Istituti d’Arte della della Campania, chiamati a interpretare il binomio acqua–pace attraverso un’ installazione artistica, un lavoro a più mani, dove ciascuno studente ha dipinto una delle tessere che vanno a comporre un mosaico dell’acqua e per l’acqua, in cui l’idea è il risultato di più idee condivise, quasi una metafora della Vita.

La mostra rappresenta l’esito concreto di un percorso condiviso tra scuola, arte e territorio, valorizzando la creatività giovanile come strumento di dialogo, riflessione civile e costruzione di una cultura della pace. L’esposizione e le attività collegate si svolgeranno presso il Museo Multimediale delle Acque Campane (MUMAC) di Sant’Anastasia (NA), unico percorso digitale dedicato alla conoscenza e valorizzazione delle acque della Campania. Il museo fa parte della rete UNESCO WAMU-NET, che riunisce i musei dell’acqua a livello globale, ed è situato nei pressi del Santuario della Madonna dell’Arco, luogo simbolo di fede, storia e identità territoriale, legato alle antiche infrastrutture idriche romane.

Il MUMAC è dotato di spazi espositivi moderni, servizi completi ed è totalmente accessibile alle persone con disabilità. “Acqua e Pace – Un Mosaico per la Pace” é visitabile gratuitamente dal 20 al 23 dicembre, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. Il 20 dicembre si è svolto l’evento inaugurale alle ore 17.00 e il laboratorio artistico-esperienziale “Acqua e Pace” alle ore 19.00.

L’iniziativa, finanziata dalla Città Metropolitana di Napoli, gode del patrocinio del Comune di Sant’Anastasia ed è condivisa dal Priore de Santuario della Madonna dell’Arco Padre Gianpaolo Pagano e dall’intera Comunità dei Frati Domenicani.