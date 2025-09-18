Una città viva, inclusiva, capace di guardare al futuro senza dimenticare la propria comunità. Con questi obiettivi nasce Pompei Città Partecipata, il nuovo movimento politico che mette insieme sensibilità ed esperienze diverse, con la volontà di riportare i cittadini al centro della vita amministrativa.

A firmare il progetto sono Rosario Alfano e Cristina Nocera (PER le Persone e la Comunità), Nicola Verdolivo e Pierluigi Frisini (Insieme per il Futuro), Emilia Elefante e Gianfranco Benincasa (Pompei Giovane e Viva). Un fronte compatto che, prendendo le distanze dalla maggioranza guidata dal sindaco Carmine Lo Sapio, propone un’alternativa basata su partecipazione, ascolto e responsabilità.

“Pompei non ha bisogno di grandi slogan o opere faraoniche – scrivono i promotori, sostenuti in consiglio comunale da Marino Veglia, Michele Troianiello e Salvatore Caccuri - ma di una politica che sia laboratorio aperto e cantiere di idee condivise, capace di ridare dignità e sicurezza ai cittadini”. Il manifesto lanciato dai sei rappresentanti è chiaro: no a logiche di potere e divisioni, sì a una città che valorizzi i giovani, dia voce agli anziani e si prenda cura di sé stessa.

Il nuovo movimento sottolinea l’urgenza di superare la retorica della “grande città turistica”, che negli ultimi anni – spiegano – ha finito per impoverire il tessuto sociale e culturale della comunità. Pompei Città Partecipata si propone quindi come luogo di confronto, aperto a cittadini, associazioni, comitati di quartiere e realtà politiche che condividono l’idea di una città sostenibile, trasparente e inclusiva.

“Una città migliore non si promette, ma si costruisce, insieme” concludono i promotori, pronti a inaugurare un percorso che mira a restituire ai pompeiani non solo il diritto di immaginare il proprio futuro, ma anche la possibilità di viverlo con dignità.