La prima gara alla quale Speed Gragnano parteciperà sarà quella dell’11 e 12 febbraio prossimi sulla spiaggia della Chiaia a Forio d’Ischia per il settimo trofeo “Ischia mare cross”, per poi darsi appuntamento alla prima gara di campionato regionale motocross Campania il 19 febbraio a Durazzano, in provincia di Benevento.

La Gragnano a due ruote che piace. Nasce ufficialmente “Speed Gragnano”, un motoclub che si proietta nel mondo delle due ruote, forte di anni di esperienza.

Taglio del nastro in piazza Aldo Moro alla presenza di giovani e adulti, decine di famiglie accorse per accogliere la nuova realtà del presidente Mauro Cavaliere e dei tanti ragazzi di Gragnano che hanno sposato la sua idea. Come Umberto Donnarumma e Valerio Palladio, ragazzi appassionati di questo sport con esperienza ventennale nel settore e che gareggeranno nelle categorie enduro e motocross. Loro, assieme ad altri piloti come Alfano, Romano, Pescina, Todisco e Moretti si appresteranno a competere a livello regionale e nazionale.

“E’ stato un grande piacere organizzare questa piccola festa che ci permette di rappresentare il nome della nostra città in giro per la Campania e per l’Italia – ha spiegato Umberto Donnarumma -. Vedere così tanta gente, grandi e piccoli, significa molto per noi che siamo una piccola realtà che ha deciso di affacciarsi a questo sport ormai più di 20 anni fa -. Per noi è un motivo di vanto che ci spinge a fare sempre di più”.

All’inaugurazione era presente anche il sindaco Nello D’Auria: “Con gioia ho deciso di partecipare a questo evento – ha spiegato. Credo molto in questi ragazzi sperando che sia questo un punto di partenza per rendere sempre più visibile questa attività sportava, magari attraverso eventi che possano spingere sempre più ragazzi a sposare questa disciplina, purché sia in sicurezza, responsabilità e disciplina. Ne approfitto per stimolare questi ragazzi e per lanciare un’idea: il primo raduno qui a Gragnano. Sono sicuro che attraverso lo sport, possiamo valorizzare ancora di più la nostra città”.