Il bilancio delle attività dei carabinieri tra Napoli e provincia. Priorità la prevenzione e gli interventi per fermare la violenza sulle donne. Il Comando provinciale Carabinieri di Napoli presenta oggi il bilancio dell’attività svolta nel 2025, un anno segnato da un’intensa azione di contrasto alla criminalità e da un impegno continuo per il ripristino della legalità e la tutela del territorio. Nel corso dei dodici mesi appena trascorsi, i reparti del Comando partenopeo hanno arrestato 3495 persone e ne hanno denunciate 13295. 21 i latitanti catturati, molti di questi nell’elenco ministeriale e rintracciati all’estero. 424286 le persone identificate, 233511 i veicoli ispezionati. Sul versante della lotta al traffico illecito di stupefacenti i risultati sono importanti: centinaia gli arresti e diverse le tonnellate di droga sequestrate in un anno.



Importanti anche i numeri relativi alle armi. Nel corso del 2025 (con dati aggiornati al 1° dicembre), i carabinieri hanno sequestrato 189 armi da fuoco, 141 da taglio e 374 armi improprie (nunchaku, mazze, tirapugni, etc.). Massima attenzione alla sicurezza stradale: 5620 veicoli sono stati posti sotto sequestro, 3303 fermati amministrativamente, 25880 le contravvenzioni. Oltre 21 milioni di euro il totale delle sanzioni comminate per violazioni al Codice della Strada. Una menzione alle infrazioni più gravi: 4591 quelle per guida senza assicurazione, 3372 per guida senza patente e 4719 per guida senza revisione.



La “Terra dei fuochi”. Il Comando provinciale è anche impegnato in prima linea nei servizi di prevenzione e contrasto ai reati ambientali, al fianco delle altre Forze di Polizia, dell’Esercito Italiano e della Polizia Metropolitana di Napoli. Un’attività incessante espletata sotto il raccordo info-operativo dei Carabinieri Forestali, assicurato attraverso la “Control Room” istituita presso il Comando Regione CC Forestale “Campania” e la direzione generale di coordinamento svolta dal Prefetto. Risultati solidi, che quest’anno si arricchiscono con le storie di cinque figure che incarnano professionalità, dedizione e spirito di servizio.



A raccontare l’impegno dei carabinieri partenopei è il Generale B. Biagio Storniolo, Comandante provinciale dei Carabinieri di Napoli: “i dati hanno il loro peso, certo, ma a fare davvero la differenza sono le persone: professionisti spesso silenziosi, lontani dai riflettori, senza i quali nessun ingranaggio funzionerebbe alla perfezione.

“Oggi” – aggiunge – “abbiamo scelto di dar loro un volto, perché dietro ogni numero c’è un carabiniere che investe in competenza, cuore e pazienza infinita.”



Il maresciallo ordinario Antonio Silvestre, Nucleo Investigativo di Napoli – Sezione Cyber Investigations: “Il web non dorme mai. Dietro un profilo falso, un messaggio criptico o un indirizzo IP nascosto c’è spesso qualcuno convinto di poter mantenere l’anonimato. La nostra sfida è ricordargli che le tracce digitali parlano, sempre.

“Le persone immaginano hacker e codici che scorrono a schermo. In realtà è un lavoro fatto di pazienza chirurgica: incastri, confronti, verifiche. Quando finalmente arrivi al punto, è come riaccendere la luce in una stanza dove qualcuno pensava di essere al sicuro nel buio.”



La centrale operativa, snodo fondamentale di migliaia di richieste di aiuto dei cittadini. Le linee del 112 ricevono in media oltre 3200 chiamate nell’arco delle 24 ore.

Sul lavoro incessante di tutti gli operatori dietro le cuffie, il Maresciallo Maggiore Bonaccorso: “Quando il telefono squilla, non sai se dall’altra parte c’è un anziano solo, un ragazzo spaventato, una donna o una famiglia in pericolo. Tu ascolti, percepisci le difficoltà e i disagi, e in pochi secondi devi capire cosa serve davvero. È un lavoro di testa, certo, ma anche di cuore.» La parte più impegnativa è rimanere lucidi mentre la pattuglia raggiunge le persone in difficoltà. E quando il collega comunica: “Arrivati in tempo”. Quella frase vale più di qualunque statistica.”



Tema fondamentale la violenza di genere, un argomento sul quale l’Arma ha investito e continuerà a investire ogni necessaria risorsa. Il capitano Valentina Bianchin, Comandante della Compagnia di Casoria è specializzata sul fenomeno: “Quando una donna entra in caserma dopo anni di silenzi, non porta solo una denuncia, bensì un pezzo della sua vita. Il nostro compito è ricomporre, proteggere, ascoltare senza giudicare e agire senza esitazioni. Il momento più emozionante è quando percepisci che “non si sente più sola”. È lì che comprendi che non stai svolgendo solo un compito tecnico, bensì un lavoro dai risvolti soprattutto umani. E quando una di loro ti scrive, mesi dopo, solo per dire “sto meglio”, ecco… quella è la nostra vera vittoria.”



Impronte, ricerca delle tracce, balistica. Solo una piccola parte delle investigazioni scientifiche, sempre affascinanti ma estremamente complesse. Il Tenente Colonnello Giuseppe Peluso, comandante della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Napoli: “La scena del crimine parla, ma parla piano. Devi chinarti, osservare, entrare in una logica che non lascia spazio alla fretta. Un’impronta, una fibra, un elemento di troppo: ogni dettaglio può cambiare la storia che hai davanti.

Molti pensano che sia un lavoro da telefilm: in realtà è fatto di interminabili ore in silenzio, luci fredde e ragionamenti che devono incastrarsi al millimetro. Ma quando un’indagine si chiude grazie a un frammento minuscolo che solo tu avevi notato… beh, capisci perché lo fai. È come completare un puzzle che nessuno vede, ma che vale giustizia.”



E poi gli artificieri, esperti di esplosivi che proprio in questo periodo lavorano alacremente per sensibilizzare il cittadino all’uso consapevole dei fuochi e nelle innumerevoli bonifiche sul territorio. È di queste ore l’arresto di un 21enne a Pollena Trocchia trovato in possesso di 21 chili di cobra in un negozio di ortofrutta.

I carabinieri, al pari delle altre Forze di Polizia, sono impegnati in questi giorni nei controlli alle aziende pirotecniche sul territorio, disposti a livello ministeriale e coordinati dalla Prefettura di Napoli. A Cimitile i militari di Castello di Cisterna hanno immediatamente sospeso un’attività che si occupa della vendita di materiale pirotecnico. L’imprenditore, titolare dell’azienda, nonostante avesse la licenza per la vendita non aveva mai presentato al Comune la comunicazione di inizio attività. All’interno della ditta 2.563 fuochi d’artificio per un totale di massa attiva pari a 205 chili. Fuochi che non potranno essere messi in commercio fino a quando l’imprenditore non regolarizzerà la propria posizione.

Sul loro impegno il Luogotenente Gaetano Savarese: “Quando arriviamo su un ordigno sospetto, il rumore intorno scompare. Restano il silenzio, la concentrazione, e la responsabilità di sapere che da ogni gesto dipende la sicurezza di molte persone. Non esistono margini di errore. È un lavoro che richiede preparazione tecnica continua, ma soprattutto equilibrio mentale. La paura c’è ed è giusto che ci sia: serve a rimanere concentrati e non abbassare la guardia.”



Un capitolo centrale dell’attività del 2025 è stato il contrasto alla criminalità organizzata. Il Generale Biagio Storniolo sottolinea come “la lotta alle mafie non sia fatta solo di grandi numeri, ma di indagini lunghe, complesse, che richiedono tempo, metodo e una profonda conoscenza del territorio. È un lavoro di squadra che colpisce i clan nei loro assetti, nelle loro economie e nei loro equilibri”.



Nel corso dell’anno, i Carabinieri del Comando provinciale di Napoli, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia, hanno condotto numerose operazioni di rilievo nei confronti delle principali compagni criminali operanti nel capoluogo e nella città metropolitana. Tra le più importanti, nella nottata del 2 dicembre 2025, l’esecuzione di un’ordinanza cautelare nei confronti di 21 soggetti, ritenuti gravemente indiziati – a vario titolo – di associazione di tipo mafioso, estorsione, ricettazione ed evasione, aggravate dal metodo e dalle finalità mafiose. L’operazione ha documentato la perdurante operatività del clan Licciardi, storico sodalizio dell’“Alleanza di Secondigliano”, ricostruendone ruoli, dinamiche interne e un sistema estorsivo che colpiva commercianti, soggetti dediti alle truffe informatiche e persino occupanti abusivi di alloggi popolari, costretti a versare somme ingenti per poter continuare a vivere nelle abitazioni.



Il 17 novembre, un’altra vasta operazione ha interessato i territori di Nola, Cicciano e Casamarciano, con l’esecuzione di misure cautelari nei confronti di 44 persone, ritenute affiliate al clan Russo. Le indagini hanno fatto emergere un controllo pervasivo del territorio, soprattutto nel settore immobiliare, un articolato sistema di estorsioni e un circuito illecito di giochi e scommesse, nonché episodi di presunto condizionamento delle competizioni elettorali amministrative.



Il 12 settembre, i Carabinieri hanno inferto un duro colpo ai clan attivi nel quartiere San Giovanni a Teduccio, con l’arresto di due soggetti responsabili di una “stesa” armata avvenuta nel periodo pasquale. Le indagini hanno ricostruito la rottura di una precedente pax mafiosa tra i clan Rinaldi-Reale e D’Amico “Gennarella”, documentando una fase di forte instabilità criminale e di pubblica intimidazione.



Il 29 luglio, a Caivano, un’operazione ha colpito lo storico clan Ciccarelli, evidenziandone la persistente egemonia sul territorio e nuove dinamiche criminali emerse dopo precedenti arresti. Le indagini hanno portato alla luce numerosi episodi estorsivi ai danni di imprenditori e commercianti e al sequestro di documentazione contabile utilizzata dal clan per pianificare le attività illecite.



Particolarmente significativa anche l’operazione del 25 giugno a Ponticelli, dove Carabinieri e Polizia Locale hanno eseguito sequestri e sgomberi di immobili comunali occupati abusivamente e trasformati in una vera e propria roccaforte del clan De Martino. Un intervento complesso, con l’impiego di oltre 200 operatori, che ha restituito legalità e sicurezza a un’area fortemente compromessa.



Nel corso dell’anno sono state inoltre smantellate organizzazioni camorristiche attive nei quartieri occidentali di Napoli, come i clan Troncone e Frizziero, coinvolti in traffico di droga, estorsioni, contrabbando e nel controllo di attività illecite come parcheggiatori abusivi e ormeggi, nonché sodalizi dediti al narcotraffico innovativo, come il sistema di “delivery della droga” sviluppato tra l’agro nolano, Napoli, Avellino e Palermo.



“Colpire la criminalità organizzata” – conclude il Generale Storniolo – “significa restituire spazi di libertà ai cittadini onesti, indebolire il controllo mafioso sull’economia e riaffermare la presenza concreta dello Stato. È una battaglia che non si ferma e che continuerà anche nel 2026 con la stessa determinazione”.



“L’incontro di oggi è anche l’occasione, oltre ai naturali bilanci di fine anno, per evidenziare lo straordinario impegno profuso dai Carabinieri sul territorio attraverso un elevatissimo numero di servizi preventivi. Significa essere presenti dove ce n’è bisogno garantendo la sicurezza dei cittadini anche nei luoghi più remoti e isolati.

Il ruolo delle Tenenze e delle Stazioni Carabinieri simboleggia e conferma quel legame unico con le comunità e la funzione di rassicurazione sociale quotidianamente assicurata.