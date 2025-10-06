Notte di paura a Torre Annunziata, auto con bambini a bordo si ribalta in via Vittorio Veneto. Questa la scena a cui hanno assistito i residenti della zona, svegliati dalle urla e da un forte boato. Erano circa le 3 di notte quando la vettura, per cause in fase di accertamento, ha terminato la sua corsa capovolgendosi sull'asfalto. Secondo il racconto di alcuni testimoni, che hanno assistito alla scena dai balconi, i passeggeri sono stati tirati fuori da un gruppo di ragazzi di passaggio. Nonostante la situazione di forte pericolo, non hanno esitato a intervenire per mettere in salvo le persone coinvolte, affidate poi alle cure dei sanitari. Toccherà alle forze dell'ordine ricostruire la dinamica dell'impatto e, soprattutto, capire cosa abbia provocato l'incidente. In base a una prima ricostruzione, l'auto si sarebbe scontrata con più veicoli in sosta. Bisognerà capire se possa essere stata la forte velocità a far perdere il controllo del mezzo al guidatore, oppure la presenza di un ostacolo improvviso. Nel frattempo, l'indagine è stata avviata e saranno gli investigatori a chiarire eventuali responsabilità.