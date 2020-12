La Campania resta ancora zona arancione.

La decisione è stata presa dal Ministro Speranza questa sera e con molta probabilità rimarrà tale ancora per sette giorni.

Certamente la curva dei contagi è in netta diminuzione, ma tra le regioni a fare cambio colore non vi è quella di De Luca, ma non è la sola, a farle compagnia anche la Toscana, Val d’Aosta e la Provincia di Bolzano.

In base al DPCM Natale, una regione deve rimanere in una zona per almeno 14 giorni, ciò significa che la Campania potrebbe passare a zona gialla il 20 dicembre, ma a quel punto poi, scatteranno tutti i divieti previsti per i giorni più caldi delle festività natalizie.