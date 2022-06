Nuova follia con l’acido, sfregiata una donna a Torre del Greco.

A 24 ore di distanza dall’episodio di follia a Napoli, un nuovo episodio questo pomeriggio. Una donna di 52 anni sarebbe stata avvicinata da un’altra donna alla guida di un'auto. Quando si è accostata alla vettura richiamata da una richiesta della conducente, un'altra donna le ha lanciato sul viso del liquido urticante.

Il fatto è stato denunciato ai carabinieri della compagnia locale. Un gesto del tutto simile nella dinamica, ma fortunatamente non nelle conseguenze a quello che si è verificato a Napoli. Ragazze sfregiate con l'acido: De Luca propone di aprire le scuole di sera Il presidente della Campania dopo i fatti della scorsa domenica

La vittima ha riportato, come da referto medico, una ''dermatite da caustici con severo edema del volto e dolorosa congiuntivite'', giudicata guaribile in quindici giorni.

La donna ha spiegato di essersi trovata in via Vittorio Veneto, arteria centrale della città vesuviana, quando è stata avvicinata da un'autovettura di colore grigio. Dopo il raid l'auto si è frettolosamente dileguata, mentre la vittima inizialmente non aveva dato peso al gesto, ritenendolo legato all'attività che svolge anche con il Comune (''Mi occupo del recupero di persone disagiate, dei disabili e soprattutto di tutto ciò che riguarda il bullismo tra minori'' ha spiegato ai carabinieri della stazione Centro di Torre del Greco), prima di avvertire bruciore agli occhi e richiedere dunque l'assistenza medica.

La donna ha anche spiegato ai carabinieri che ''in relazione all'associazionismo di cui mi occupo, sono oggetto di commenti minatori sui vari social network e di minacce a mezzo telefono, vicende già riferite alla polizia di Stato di Torre del Greco all'inizio di quest'anno'' e di non avere riconosciuto le due donne, che indossavano mascherine chirurgiche.