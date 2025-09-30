Obbligava la compagna, una ragazzina appena 16enne a prostituirsi: è l'accusa scattata per un quarantenne nei confronti del quale il gip di Napoli Giovanni Vinciguerra ha disposto gli arresti domiciliari. Il provvedimento, eseguito dai carabinieri di Giugliano, è stato emesso al termine di un'indagine della IV sezione fasce deboli della procura di Napoli, coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone.

Il reato contestato all'uomo è quello di induzione e sfruttamento della prostituzione minorile: i fatti risalirebbero al periodo compreso tra marzo e giugno del 2025 tra Giugliano in Campania (Napoli) e Castel Volturno (Caserta).

Dalle indagini svolte dai carabinieri e sulla base delle intercettazioni, è emerso come l'uomo inducesse sistematicamente la ragazza a prostituirsi, procurandole i clienti e organizzando gli incontri in luoghi appartati o in camere di hotel e poi tratteneva i profitti (60, 80 e 100 euro a prestazione) per sé.

Le indagini sono scattate dopo una denuncia di scomparsa della ragazza, presentata dalla madre, lo scorso aprile, e l'uomo risulta già sottoposto ad altri due procedimenti penali per sottrazione di incapace e violenza sessuale.