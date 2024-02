Secondo quanto riportato dalle dichiarazioni dell'assessore al lavoro nella Regione Campania Antonio Marchiello, una delle priorità è effettuare un percorso per migliorare l'occupazione femminile, per questo motivo la Regione, sulla richiesta delle aziende che assumono donne, è già pronta ad erogare un contributo pari all'aliquota Irap versata dall'impresa. Si tratta di una misura ancora sperimentale, è vero, ma i primi risultati sono stati decisamente incoraggianti e continuando così non si esclude di certo la possibilità che Marchiello e il governatore De Luca nei prossimi tempi decidano di aumentare le risorse in merito a questo processo. La percentuale dell'occupazione femminile in Campania e in tutta Italia è ancora troppo bassa, per questo motivo bisogna fare di tutto pur di incrementarla. Il contributo è di circa 675mila euro per incentivare le aziende ad assumere più forza lavoro femminile, fino a 50 donne per ogni società.



Come trovare un impiego



Analizzate l'occupazione femminile in Campania e le iniziative portate avanti dalla Regione, ecco alcuni consigli per trovare un impiego più facilmente. Il primo errore da evitare è senza ombra di dubbio quello di cercare lavoro solamente una volta finiti l'università o lo stage, muoversi in anticipo ti permette di guadagnare del tempo e di non doverti ritrovare ad accettare una soluzione che non ti convince pienamente. Inoltre, il processo di assunzione di molte aziende ha una durata di diverse settimane, se non addirittura mesi. Un altro consiglio fondamentale è quello di non fermarsi mai con le ricerche, che la tua ambizione sia quella di lavorare in Italia o all'estero è importantissimo scoprire il più possibile sul ruolo che vuoi ricoprire, sulle aziende in cui intendi lavorare e su chi ci ha già lavorato. Insomma, l'obiettivo è quello di raccogliere più informazioni possibili per essere convinte della scelta e per non ritrovarsi impreparate una volta arrivato il momento del colloquio. Un altro aspetto fondamentale è quello legato al curriculum vitae. Dovete sempre tenere a mente che i professionisti di grande aziende e multinazionali ricevono una marea di curriculum al giorno, per questo motivo non vi potete permettere di realizzare un CV standardizzato, banale o impersonale. Lo scopo numero uno del curriculum, infatti, è quello di farvi spiccare al di sopra di tutti gli altri candidati, motivo per cui non dovrete sorvolare su nessun dettaglio. Per aiutarvi, è consigliato di ispirarsi di modelli di curriculum vitae che si trovano online su siti dedicati. Potrete trovare tanti esempi che si adattano ad ogni necessità e tipo di lavoro.



Il potere dei social



Oggi viviamo nell'epoca dei social e questo sotto diversi punti di vista può essere un grandissimo vantaggio. La cosa più intelligente, in questo senso, è sfruttare al massimo il loro potere per far girare la voce e per far capire a chi di dovere che state cercando un impiego. Non si tratta di raccomandazioni, si tratta semplicemente di ampliare il più possibile la vostra rete di conoscenze. Ci sono diversi modi per farlo, dallo scrivere alle mailing list di siti che offrono lavoro, al contattare l'ufficio tirocini dell’Università, fino ad arrivare al cominciare a seguire sui vari social le aziende che vi interessano. Ovviamente, proprio come il curriculum, anche il profilo digitale è un biglietto da visita, quindi sarà importante curarlo. Il consiglio più importante tra tutti, però, è quello di non scoraggiarvi, ogni cosa necessita del suo tempo e non è detto che la chiamata tanto attesa arrivi subito anche se nel ricercare si sta facendo un buon lavoro. Serve pazienza, di conseguenza la perseveranza e il giusto atteggiamento sono fondamentali e alla lunga vi premieranno.