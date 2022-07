- "Bisogna avere un po' di pazienza, il lavoro è in corso e miracoli non se ne possono fare". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, rispondendo a una domanda sulle lamentele dei pendolari che utilizzano la Circumvesuviana, a margine della presentazione dell'hub multimodale della stazione di Napoli Centrale. Circum, la risposta dell'Eav: “Priorità riaprire tratta Torre Annunziata-Poggiomarino” La direzione: "Nei prossimi giorni valuteremo se ci saranno le condizioni"

"Se per decenni non sono state fatte le migliorie sulle tecnologie di controllo - ha sottolineato De Luca - cosa bisogna fare? Dobbiamo fare i lavori o no? Se non avevamo mezzi ammodernati, nuovi, ma vecchi di 21 anni che si fermavano ogni 3 km, cosa bisognava fare? Il programma di acquisto di nuovi treni e vagoni ferroviari è pienamente in corso. Ci vuole un po' di pazienza - ha proseguito - perché l'eredità che abbiamo raccolto è vecchia di 50 anni".