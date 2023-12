Open Day all’Istituto Comprensivo Statale “Giampietro-Romano” di Torre del Greco: il 18, 20 e 21 dicembre saranno tre giorni di festa, divertimento, gioco e amore; tre pomeriggi in cui le famiglie degli alunni potranno condividere le proposte didattiche dell’Istituto. In particolare, il 18 dicembre (a partire dalle ore 16) la scuola dell’Infanzia di via Sant’Antonio, 56, si trasformerà, come per incanto, in un villaggio di babbo Natale con le sezioni mutate in botteghe piene di elfi indaffarati, alle prese con letterine da spedire, giocattoli da costruire e gustosi dolcetti da decorare. Dal canto suo, il giorno 20 (sempre dalle 16) la scuola Primaria (via Nazionale, 235) aprirà le porte ai piccoli ed alle loro famiglie coinvolgendoli in laboratori animati di lettura ed arte, facendoli danzare sulle note di cori ricchi di gioia e poi accompagnandoli in un fantastico viaggia nel tempo attraverso il laboratorio multidisciplinare. Chiuderà gli eventi, il 21 dicembre (alle 16), la Secondaria di Primo grado (via A. De Curtis, 7) che ha scelto una tematica a dir poco attuale come filo conduttore dei propri laboratori didattici: “Esseri umani“.

Sì, perché “essere umani” in un mondo devastato da guerre e calamità, vuole dire esaltare la capacità creativa attraverso l’esperienza viva e reale di laboratori in cui riecheggia l’amore. Spazio allora a mani bianche che si muovono libere nell’aria, esperimenti scientifici, robottini programmati da alunni padroni del loro destino. Cos’è, d’altronde, a rendere l’uomo uno ed uno solo se non la capacità che egli ha di lasciare qualcosa alle generazioni del futuro? idee, scoperte, testimonianze. Questo conta e questo si mostrerà alle famiglie: il potere di un’idea, il fascino dell’immaginazione, la potenza del bene. Il 21 dicembre alunni, docenti e famiglie del Giampietro-Romano si muoveranno ed opereranno in stretta sinergia con tutti gli altri Istituti Superiori di secondo grado della città con sfilate, laboratori e buffet perché “lavorare insieme per vivere insieme è offrire il meglio a Torre del Greco”.