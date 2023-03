Lunedì di sangue in Campania. Secondo decesso sul lavoro in un giorno. Questa volta a perdere la vita è stato un operaio ad Aversa, in provincia di Caserta. L'uomo è morto sul colpo dopo essere precipitato, non è ancora chiaro se da una finestra o da un'impalcatura, durante i lavori di ristrutturazione di una casa. Indagini in corso dei carabinieri per accertare le cause dell'incidente mortale.

Da quanto si apprende, la vittima si trovava in via Musto, in un cantiere edile. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.