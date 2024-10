Primo, storico, successo per la CoGe Vesuvio Oplonti che nella terza giornata del campionato di serie B1 ha battuto 3 a 2 l’Amando Volley, formazione di Santa Teresa di Riva, piccolo centro della provincia di Messina. Ci sono volute poco meno di tre ore per avere ragione della formazione siciliana, arrivata all’ombra del Vesuvio con l’intenzione di proseguire nel cammino verso i play off promozione. Ambizione che le siciliane continueranno a coltivare anche dopo il ko subito a Torre Annunziata visto che a piegarle hanno trovato una squadra assai diversa da quella vista nel debutto contro Volleyro’ e in crescita rispetto alla sfida giocata a Marsala. Sugli scudi capitan Lanari, intensa la prova di Bortolot. Attente a muro e micidiali in attacco Pepe e Vujko. Più vicine alle loro statistiche le sorelle Laura e Giada Biscardi. Sempre dirompente il lavoro di Gervasi. Assai utile il contributo di Rendina.

IL PUNTEGGIO 25-16, 27-29, 25-22, 22-25, 15-10 La gara ha fatto registrare l’ottimo avvio delle padrone di casa e una lunga sequenza di errori delle ospiti che, anche se accompagnate da una buona e rumorosa presenza di pubblico amico, hanno sofferto il calore del pubblico oplontino, ancora una volta arma in più per la compagine di coach Alminni. Secondo set con le padrone di casa avanti e ospiti che sbagliano meno e trovano numerose diagonali, utili a rientrare sul 13 pari. E’ un testa a testa fino al 24 a 23 per le oplontine. Tre set-point non bastano per il due a zero. Il secondo parziale e delle ospiti che mettono a referto 29 punti. L’avvio del terzo è di marca siciliana ma già a quota dieci è la CoGe Vesuvio Oplonti a riportarsi avanti, fino a condurre in porto il set sul 25-22. Punteggio che viene ribaltato nel quarto set. Lanari e compagne non riescono a muovere dal 22 pari firmato Gervasi. Al tie break Oplonti che tiene meglio sul piano mentale. Avversarie meno lucide e 3 a 2 che consegna alla storia arancio-blu la giornata del 26 ottobre, quella della prima vittoria in B1.

SUGLI SPALTI Ancora una volta una bella cornice di pubblico nella palestra Catello scala. Da sottolineare anche la presenza di una ventina di tifosi giunti a Torre Annunziata da Santa Teresa di Riva, accolti tra gli applausi del pubblico arancio-blu che non ha mai fatto mancare l’incitamento alla squadra, nonostante le tre ore di gioco.

IL PRE E POST MATCH Nel pre-gara il presidente Angelo Cirillo ha omaggiato l’imprenditore e sponsor della CoGe Vesuvio Oplonti, Salvatore Filosa, titolare della cooperativa sociale L’Impronta. Nel post partita è toccato al direttore generale, Carmine Arpaia, attribuire a Laura Biscardi il premio di MVP offerto da Cantina del Vesuvio.

I RISULTATI DI GIORNATA Santa Lucia, prossimo avversario della CoGe Vesuvio Oplonti, ha battuto tra le mura amiche la Sirdeco Pescara. Le abbruzzesi condividono l’ultima piazza con Caltanissetta che è stata battuta in casa dalla capolista Fasano. Torna al successo Arzano che si è imposta per tre a zero su Modica. Primo successo anche per la Star Volley Bisceglie che, nella gara di cartello di questa terza giornata, ha superato Marsala al tie Break. Il tre a uno con cui Pomezia a battuto Volleyrò ridimensiona le valutazioni sulle giovanissime romane. Crotone ha battuto Castellana Grotte con un secco 3 a 0.