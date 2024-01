Ha deciso di parlare subito, di spiegare e provare a difendersi. Arrestato per un'inchiesta su appalti e corruzione nel comune di Palma Campania in cui governa, rieletto al secondo mandato dalla primavera scorsa, il sindaco Nello Donnarumma ha risposto gip durante l'interrogatorio di garanzia. Gli avvocati: «Ha fornito chiarimenti su tutti gli addebiti contestati»

Il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma, è stato sottoposto all’interrogatorio di garanzia da parte del gip del tribunale di Nola questa mattina, 12 gennaio. A darne notizia sono i legali di Donnarumma, gli avvocati Carmine Lauri e Carmine Panarella.

Gli avvocati Lauri e Panarella spiegano che Donnarumma ha presentato un documento con il quale ha risposto a tutti gli addebiti che gli vengono contestati nell’ordinanza di custodia cautelare, fornendo ogni chiarimento possibile.

«Il sindaco Donnarumma ha chiarito ogni aspetto della sua vicenda giudiziaria, non tralasciando alcun punto. Siamo fiduciosi che, in questo modo, abbia potuto dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati» dichiarano Lauri e Panarella. Come è noto, il sindaco di Palma Campania Nello Donnarumma è stato posto ai domiciliari lo scorso 9 gennaio, su disposizione del gip e in seguito ad un’inchiesta della Procura di Nola.