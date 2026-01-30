Il titolo di viaggio abbandona la sua funzione puramente logistica per farsi veicolo di valori. Il Consorzio UnicoCampania lancia una nuova serie speciale di biglietti interamente dedicata al tema della legalità, trasformando lo spazio personalizzabile dei ticket in uno strumento di riflessione quotidiana per migliaia di cittadini. L'iniziativa nasce dalla convinzione che il linguaggio sia uno dei pilastri fondamentali per la costruzione di una società civile. Le parole hanno il potere di influenzare il pensiero, orientare le azioni e contrastare attivamente la cultura dell'illegalità e della criminalità. Per inaugurare questa tiratura speciale, UnicoCampania ha scelto tre testimonial di eccezione, personalità impegnate nella lotta alla criminalità, nella difesa dei più deboli e nella tutela dell'ambiente.

Si parte con una frase potente e attuale del Dott. Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, tratta dal suo volume "Padrini e padroni":

"Le mafie restano tali anche quando non fanno uso della violenza." Un monito chiaro sulla natura pervasiva delle organizzazioni criminali, che punta a sensibilizzare l'utenza sulla necessità di una vigilanza costante, oltre la cronaca giudiziaria.

Si passa, poi, ad una frase di Monsignor Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, che lancia un messaggio di speranza, autodeterminazione e responsabilità individuale:

"Credere con forza nel cambiamento: non date in appalto a nessuno la vostra coscienza." Infine, questa prima tiratura si chiude con una frase del presidente dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, l'Avvocato Raffaele De Luca, che è un invito a cambiare prospettiva nel rapporto tra uomo e natura: "Ascolta il ritmo del vulcano, rispetta il Vesuvio."

Il titolo di viaggio UnicoCampania vanta una diffusione capillare. Attraversa ogni fascia d'età e classe sociale, entrando nelle tasche e nelle mani di studenti, lavoratori e turisti. Questa trasversalità lo rende un medium di comunicazione eccezionale: un messaggio di legalità che viaggia fisicamente sul territorio, raggiungendo anche chi non frequenta abitualmente i luoghi classici del dibattito civile.

Il progetto "In viaggio per la legalità" prosegue, poi, affiancando l'Arma dei Carabinieri in incontri che si terranno negli Istituti scolastici della Campania dove, oltre a far conoscere le attività del Consorzio e invitare i giovani al rispetto delle regole, saranno donate copie del volume dal titolo "Cuori Spenti" del giornalista Raffaele Sardo (Guida Editori), che raccoglie le storie di vittime innocenti di camorra.

Un libro che racconta non solo di morte, ma soprattutto di scelte, rafforzando la convinzione che la legalità non è un elenco di divieti, ma un atto di amore verso la propria comunità e mostrando che la resistenza alla criminalità inizia dai piccoli gesti quotidiani e dal rifiuto dell'indifferenza.

"Abbiamo sempre considerato i nostri supporti come un veicolo per promuovere cultura e sociale - sottolinea Gaetano Ratto, Presidente del Consorzio UnicoCampania - Quest'anno abbiamo scelto di mettere al centro la legalità perché crediamo che educare attraverso il linguaggio quotidiano sia il modo migliore per rafforzare la coesione sociale e il rispetto dei diritti di tutti. E abbiamo scelto di andare nelle scuole perché sono il primo luogo, dopo la famiglia, dove i ragazzi sperimentano la vita di comunità, ed è lì che si forma la coscienza critica del futuro cittadino".

"Educare alla legalità vuol dire anche educare al rispetto dei luoghi in cui viviamo - dichiara Raffaele De Luca, Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio - Il Vesuvio non è solo un simbolo, ma una presenza viva che chiede attenzione, cura e responsabilità. Trasmettere questo messaggio ai giovani significa investire in una cittadinanza più consapevole e più giusta".

"Il rispetto dell'ambiente è una forma concreta di legalità - conclude Raffaele De Luca, Presidente Ente Parco Nazionale del Vesuvio - significa compiere scelte consapevoli ogni giorno, riconoscendo che il territorio non è una risorsa da consumare, ma un bene comune da custodire. Il Vesuvio ci ricorda che la tutela della natura è parte integrante della responsabilità civile di ciascuno di noi".