Probabilmente una scelta di De Luca per sparigliare le carte in casa centrodestra dopo avere vinto il ricorso al Tar che si è espresso contro il commissariamento deciso dal Ministero dell'Ambiente. Con la decisione del governatore della Campania Vincenzo De Luca, ora la palla passa al ministero dell'ambiente. Toccherà infatti al ministro Gilberto Pichetto Fratin ufficializzare le nomine dei due nuovi presidenti e avviare le nuove attività dei parchi campani.

Anna Aurelio e Mario Angelino contenderanno la guida del Parco Nazionale del Vesuvio al sindaco di Trecase Raffaele De Luca. Sono questi i tre nomi che circolano con insistenza nelle ultime ore per nominare il successore di Agostino Casillo. Per quanto riguarda il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, il gradimento pare sia orientato verso Giuseppe Coccorullo, inserito nella terna insieme all'attuale commissario del Parco, Marcello Feola (nominato dal ministro lo scorso 26 gennaio), e all'ex vicesindaco di Castellabate, Luisa Maiuri. Tutti espressione di Fratelli d'Italia, ma il nome che circola in queste ore è l'unico sconosciuto a molti.

