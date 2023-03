Lello De Luca commissario a “tempo determinato” del Parco Nazionale del Vesuvio, in attesa della nomina a Presidente di Anna Aurelio, una vita nel mondo della scuola, ritenuta vicina a Forza Italia. E’ quanto si apprende dal decreto che il Ministero dell’Ambiente ha emanato dopo che il TAR aveva accolto il ricorso della Regione Campania.

Un unico articolo, tre commi, per ribadire sostanzialmente che al momento a reggere le sorti del Parco Vesuvio sarà l’attuale primo cittadino di Trecase, Lello De Luca, in qualità di commissario “per la durata di 60 giorni, e, comunque, non oltre la nomina della dottoressa Anna Aurelio quale Presidente del medesimo Ente Parco”.

Stesso analogo provvedimento è stato preso per il Parco Nazionale del Cilento, dove in attesa della nomina del ragionier Giuseppe Coccurullo, il ruolo di commissario sarà svolto da Marcello Feola, ex assessore provinciale di Salerno nella giunta guidata da Edmondo Cirielli.