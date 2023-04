Come in tutte le ultime di campionato che si rispettano, mentre si guarda la propria partita un orecchio è verso gli altri campi per capire quale sarà la griglia play-off. Così è stato anche per la gara di Casal di Principe tra Albanova ed Ercolanese terminata in parità con un gol per tempo. Ora per le semifinali play-off che avranno inizio tra due settimane, i granata faranno visita al Casoria e l’altra sfida in programma è Pompei-Albanova.

I casertani trovano il vantaggio al 20’ con Palumbo: è suo il tocco sotto porta dopo il colpo di testa di Falco a seguito di un corner. Il primo tempo dà pochi spunti di cronaca ma ci sono ben quattro ammoniti. La reazione dell’Ercolanese è blanda e Gianfagna non corre molti pericoli.

Come in altre occasioni nella ripresa Squillante apporta grandi cambiamenti e sostituisce tre pedine con Amoriello, Zatico e Minicone che prendono il posto di Matrone, Sorrentino e Di Finizio, passando con l’attacco a quattro uomini. A essere pericolosa è però l’Albanova con Achaval che al 52’ calcia in rovesciata con la palla alta di poco. La prima conclusione della ripresa porta la firma di Amoriello con il giovane ercolanese che calcia forte da lontano e sfiora la traversa. L’uomo in più in attacco sortisce l’effetto desiderato e Galesio pareggia al 65’ approfittando di un’incertezza dei difensori di casa su un palla lanciata in area da Minicone. Nuovo cambio in attacco con Contarìn che prende il posto di Onda mentre l’Ercolanese che ha preso fiducia con il pari gioca di più la palla ma il risultato resta invariato fino al triplice fischio.

TABELLINO

ALBANOVA-S.C. ERCOLANESE 1-1 (1-0)

ALBANOVA: Gianfagna 04, Falco, De Miranda (55’ Sieno), Pontillo, Tommasini, Petrazzuolo 03 (66’ Damiano 04), Palumbo, De Rosa, Achaval (72’ La Pietra), Cestrone, Mascolo ( 66’ Sparano). A DISPOSIZIONE: Vivace 03, Mele 04, Frogiero 05, Fontanarosa, Picone 03. ALLENATORE: Ciaramella.

S.C. ERCOLANESE: Maiellaro, Matrone 03 (46’ Amoriello 03), Esperimento, Caccia, Di Finizio (Minicone 46’), Sorrentino 04 (Zatico 04), Marigliano, Borrelli, Esposito F. (87’ Gloriosi 04), Galesio, Onda (75’ Contarìn). A DISPOSIZIONE: Belardo 05, Carbonaro, Estate 05, Pacifico 06. ALLENATORE: Squillante.

RETI: 20’ Palumbo (A), 65’ Galesio (E)

ARBITRO: Velocci (Frosinone), I ASSISTENTE: Napolitano (Caserta), II ASSISTENTE: Rocco (Castellammare di Stabia)

NOTE: Ammoniti Mascolo, De Miranda, Pontillo, La Pietra (A), Sorrentino, Amoriello (E). Angoli: 5-1. Recupero 2’pt; 4’st.