Festa a Pasquetta a Sorrento, ragazzo si ustiona mentre con gli amici organizza una brace. Ricoverato all'ospedale Cardarelli in terapia intensiva con il 20% di ustioni sul corpo. Come lui un paziente di Napoli che presenta ustioni sul 30% del corpo. Il terzo paziente è invece stato trasferito al Cardarelli dall’ospedale di Aversa, nel Casertano. Il paziente più giovane ha 18 anni.

Come detto, nei giorni scorsi anche lo stesso ospedale Cardarelli aveva lanciato appelli affinché tutti conoscessero i pericoli legati a un errato utilizzo dei barbecue nella giornata del Lunedì in Albis, in particolare all’utilizzo di alcol per alimentare la brace, responsabile, ogni anno, di molti incidenti durante le tradizionali scampagnate di Pasquetta. Nonostante i numerosi appelli lanciati nei giorni scorsi e gli inviti alla prudenza e alla sicurezza, questo lunedì di Pasquetta ha comunque fatto registrare feriti a causa dei barbecue che si sono accesi in tutta la Campania nelle tradizionali scampagnate con famiglie e amici. A Napoli, infatti, sono tre le persone ricoverate nel reparto di terapia intensiva del Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli: le ustioni sono state provocate dalle fiamme sprigionate dall’alcol utilizzato erroneamente per alimentare la brace.