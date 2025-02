Una rete di cattolici attivi in politica che operi in tutta Italia. Presenti all'iniziativa esponenti del partito PER dell’amministrazione comunale di Torre del Greco.

Si è concluso sabato 15 febbraio a Roma l’incontro di due giorni dedicato all’impegno dei cattolici in politica, un evento che ha visto la partecipazione di numerosi amministratori locali provenienti da tutta Italia. L’iniziativa ha sancito la nascita della "Rete di Trieste", una vera e propria "costituente" per amministratori di ispirazione cristiana, con l’obiettivo di promuovere il dialogo e offrire alternative concrete alla crisi dei partiti tradizionali e al bipolarismo esasperato.

Alla presenza del coordinatore Francesco Russo e di numerosi rappresentanti istituzionali, i partecipanti hanno siglato un “patto fondativo” che segna l’inizio di un percorso condiviso per rispondere alle esigenze reali delle comunità, attraverso un nuovo modello di partecipazione politica basato su valori, idee e soluzioni concrete.

«Come rete politica – ha dichiarato Giuseppe Irace, segretario del partito PER le Persone e la Comunità – abbiamo avuto l’opportunità di essere presenti alla Settimana Sociale di Trieste dello scorso luglio come buona pratica. Negli ultimi cinque anni abbiamo coinvolto centinaia di persone provenienti dal mondo dell’associazionismo cattolico e laico, rappresentando un’autentica novità nel panorama politico locale e nazionale. La creazione della Rete di Trieste è il naturale sviluppo di questo percorso, per favorire un dialogo politico incentrato sulle esigenze concrete delle persone e delle comunità».

All’incontro hanno preso parte anche esponenti del partito PER le Persone e la Comunità dell’amministrazione comunale di Torre del Greco: la consigliera Pina Di Donna e l’assessore alle Politiche Sociali e all’Istruzione Mariateresa Sorrentino, nonché la coordinatrice del circolo cittadino di PER Titti Amore, che hanno portato il proprio contributo alla costruzione di questa nuova rete.

Nei prossimi mesi, la Rete di Trieste continuerà il suo lavoro per ampliare la partecipazione e definire nuove iniziative, coinvolgendo amministratori e cittadini desiderosi di costruire un’alternativa politica basata sul dialogo e sulla concretezza.