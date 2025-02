Paura a Torre Annunziata. Uomo in bilico sul cornicione di un palazzo minaccia il suicidio. Traffico in tilt in via Vittorio Veneto, all'altezza del Palazzo delle Catene. Bloccata l'arteria principale della città. Sul posto carabinieri, municipale, vigili del fuoco e polizia per convincere l'uomo a desistere dal compiere un gesto estremo.

In base ad una prima ricostruzione, sembrerebbe che questa non sia la prima volta che minaccia il suicidio. I Vigili del fuoco sono riusciti a raggiungerlo utilizzando una scala. Grazie alla mediazione delle forze dell'ordine, è stato tratto in salvo e affidato alle cure del caso.