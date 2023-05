Una ragazza di 29 anni, Giulia Tramontano, incinta di sette mesi è scomparsa da sabato da Senago, nel Milanese. Da quel giorno non ha più avuto contatti con la famiglia. La giovane, di professione agente immobiliare, è originaria della provincia di Napoli ma vive da cinque anni a Senago con il fidanzato che si è rivolto ai carabinieri per denunciarne la scomparsa. Sui social è comparsa la sua descrizione: capelli lunghi e chiari, altezza 1,68, peso 68 chili circa e un vistoso tatuaggio sul braccio sinistro.

Giulia poco prima di scomparire aveva litigato con il fidanzato, circostanza confermata da un’amica a cui aveva mandato un messaggio su Whatsapp il sabato sera precedente. Le ricerche, dopo la denuncia del fidanzato, proseguono. Giulia avrebbe con sé il passaporto mentre altri documenti d’identità sarebbero stati trovati in casa. La ragazza è originaria della Campania. Vive nel milanese da cinque anni. Fa l’agente immobiliare, come il fidanzato.

Chiunque abbia sue notizie può chiamare le forze dell'ordine al 112 oppure l'Associazione Penelope Lombardia, al numero 380.7814931, che è stata contattata dai famigliari. I carabinieri stanno sentendo in queste ore famiglia e conoscenti per capire il contesto in cui la ragazza si è allontanata da casa. La giovane donna non avrebbe mai avuto problemi di natura psicologica neanche durante la gravidanza.

L'ultimo contatto con la famiglia è stato sabato scorso e Giulia era solita sentirla ogni giorno, cosa che non è accaduta domenica. Non risulta allo stato nemmeno che avesse problemi sul lavoro o di altro genere. Il suo telefono cellulare risulta spento e i famigliari non credono a un allontanamento volontario.