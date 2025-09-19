San Giorgio a Cremano è stata al centro di un importante momento di confronto politico del Partito Democratico in vista delle prossime elezioni regionali in Campania, fissate per il 23 novembre. Nella cornice di Villa Bruno, sede storica di numerosi incontri politici e culturali, si sono riuniti dirigenti, amministratori e militanti del PD per discutere di programmi, candidature e strategie future.

All’incontro hanno preso parte Giorgio Zinno, già sindaco di San Giorgio e candidato al Consiglio Regionale, insieme a rappresentanti istituzionali e politici di primo piano: Piero De Luca, deputato e candidato alla segreteria regionale del partito, Loredana Raia; vicepresidente del Consiglio Regionale; Bruna Fiola, consigliera regionale; Lello Topo, parlamentare europeo.

Il dibattito ha messo in evidenza la necessità di restituire centralità e protagonismo al PD campano, dopo la lunga fase di commissariamento, puntando su un progetto politico capace di rafforzare l’identità democratica e proporre un’alternativa duratura alla destra. Da San Giorgio a Cremano è arrivato anche un sostegno compatto alle candidature di Piero De Luca per la segreteria regionale e di Giorgio Zinno al Consiglio Regionale. La partecipazione di tanti cittadini, oltre che degli iscritti, ha confermato la vitalità del circolo sangiorgese, uno dei più attivi e storici.

Nel corso dell’incontro, Mario Baggio, segretario cittadino del PD, ha ricordato l’imminente appuntamento del 25 settembre con il congresso regionale del PD: «Finalmente la comunità democratica campana si riappropria del suo protagonismo territoriale – ha detto Baggio – basta al commissariamento».

“La Campania del 2025 non è la Campania disastrosa del 2015 – ha detto nel suo intervento Raia - ci siamo rimboccati le maniche e con il presidente De Luca, ci siamo riappropriati dell’orgoglio di essere campani e possiamo avviarci al prossimo appuntamento con la consapevolezza che continuare in questa direzione. San Giorgio a Cremano è la testimonianza di questo lavoro, in quanto è evidente con quanta passione questo giovane sindaco – riferendosi a Zinno - e i giovani di questa comunità si sono sentiti orgogliosi di essere cittadini di questa comunità.

Piero De Luca: “Non consentiremo mai più di dare immagini macchiettistiche del nostro partito. Il Commissariamento è una offesa all’intera comunità. Bisogna la costruzione di un’alternativa che parta dalla capacità di mettere assieme il campo progressista sulla base di una idea chiara del governo di paese”. E poi un riferimento alle prossime elezioni comunali a San Giorgio a Cremano: “Il candidato Sindaco della prossima primavera sarà scelto dal PD”. E poi ha aggiunto: “Il lavoro programmatico sarà importante e per questo avere un partito democratico non più commissariato è interesse di tutti e di tutta la comunità campana avere un partito con tutti gli organismi legittimati che insistono sulle cose, possono raccogliere le istanze e possono consentire di fare le cose per i nostri cittadini”.