Tracciare un cammino comune tra Anpi e Partito Democratico per celebrare degnamente l’80simo anniversario delle Quattro Giornate di Napoli. A sottoscrivere l’accordo di collaborazione il professor Ciro Raia, coordinatore regionale dell’Anpi; Giuseppe Annunziata, segretario dem della città metropolitana di Napoli; e Antonio Misiani, commissario regionale del Pd Campania.

Il protocollo nasce con la volontà di mettere in cantiere una serie di azioni per favorire il recupero della memoria storica, la sua conoscenza e valorizzazione, il tutto attraverso la promozione di attività di formazione e informazione promosse dall’Anpi di Napoli e dal PD della Campania.

“Da oggi avviamo un percorso condiviso per favorire la memoria e la conoscenza alle nuove generazioni di quello che è stato uno straordinario periodo di impegno civile e resistenza della città di Napoli. Vogliamo in questo modo prepararci adeguatamente a celebrare il prossimo settembre l’ottantesimo anniversario dell’insurrezione popolare con la quale, tra il 27 e il 30 settembre 1943 durante la seconda guerra mondiale, la popolazione civile e i militari fedeli al Regno del Sud riuscirono a liberare la città di Napoli dall'occupazione delle forze tedesche della Wehrmacht” – affermano in una nota i sottoscrittori del protocollo.