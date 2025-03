Il Consiglio regionale della Campania ha approvato con voto unanime la mozione per l'estensione del periodo di congedo di paternità obbligatorio, presentata dalla consigliera Carmela Fiola.

La mozione, sottolinea il Pd in una nota, impegna formalmente la Giunta regionale a farsi portavoce, in sede di Conferenza Stato-Regioni, dell'esigenza di riformare e rafforzare le misure a sostegno della genitorialità condivisa, proponendo un prolungamento del congedo obbligatorio per i padri. Un passo decisivo per favorire un maggiore equilibrio tra vita privata e lavorativa e per promuovere un cambio culturale che riconosca il ruolo attivo dei padri nella cura dei figli sin dai primi giorni di vita.

La segreteria metropolitana Pd, riconoscendo il valore politico e sociale di questo provvedimento, si farà promotrice di un'azione di sensibilizzazione rivolta a tutti i Comuni del territorio, invitandoli ad adottare una mozione analoga nei rispettivi consigli comunali. A tal fine, una bozza del testo sarà a breve inoltrata a tutti i segretari di circolo, per favorire una diffusione omogenea e coordinata dell'iniziativa.

"Sostenere ed estendere il congedo di paternità significa compiere un passo concreto verso una reale parità di genere e verso un nuovo modello di società più giusta, inclusiva e consapevole. È il segno di una comunità che non arretra nelle battaglie per l'affermazione, il rafforzamento e il rispetto dei diritti civili" - dichiarano Giuseppe Annunziata, segretario Provinciale, Antonietta Garzia, responsabile iniziativa politica della segreteria Metropolitana, Anegla Pascale, responsabile violenza di genere segreteria Metropolitana, e Antonella Di Rosa, responsabile pari opportunità segreteria Metropolitana.