Avrebbe rubato due biciclette in penisola sorrentina, ma per circostanze concomitanti non sarebbe riuscito a portare a casa nessuno dei mezzi a due ruote: è stato arrestato a sette mesi dal duplice furto, compiuto violando anche la vigilanza speciale alla quale era sottoposto. Si tratta di un uomo di Palma Campania raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura ed eseguita dai carabinieri della compagnia di Sorrento. L'accusa è di furto aggravato.

Gli episodi sono avvenuti a Sorrento e a Sant'Agnello il 17 giugno scorso, quando l'uomo prese di mira due biciclette, una delle quali a pedalata assistita. Nel primo caso, l'uomo - stando alla ricostruzione fornita dagli inquirenti - si sarebbe introdotto in un'autorimessa condominiale privata dove, per forzare la catena posta a chiusura del veicolo a due ruote, avrebbe utilizzato un tubo in acciaio recuperato dalla sella di un'altra bicicletta. Ma mentre si allontanava, sarebbe stato sorpreso dal proprietario, al quale aveva raccontato di avere appena sorpreso un ladro che voleva portare via il mezzo. Poco dopo, a Sorrento, l'uomo sarebbe entrato in un'altra rimessa di un parco privato, portando via una mountain bike.

Anche in questo caso però, sulla sua strada il ladro avrebbe trovato un ostacolo: grazie all'intervento delle forze dell'ordine, che avevano ricevuto una segnalazione telefonica, presso la stazione della Circumvesuviana l'uomo era stato costretto alla fuga, mentre i militari erano riusciti a recuperare il veicolo. Le indagini, che si sono avvalse anche della visione dei filmati catturati dai sistemi di videosorveglianza privati collocati nelle vicinanze dei luoghi dove si sono verificati i due episodi, hanno permesso di individuare il presunto autore, accusato anche di avere violato la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Palma Campania, misura alla quale l'indagato era sottoposto nel giorno in cui sono stati commessi i due furti. L'uomo è stato arrestato e portato nel carcere napoletano di Poggioreale.