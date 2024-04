"I Consultori vanno potenziati, con una presenza più forte sui territori, con più risorse per implementare le attività e personale adeguato. Non possono essere snaturati nella loro primaria funzione di tutela della salute e del benessere psicofisico della donna in tutto il ciclo di vita, a partire dalla prevenzione e dagli screening.

La scelta della maternità si sostiene davvero se si smette di tagliare il welfare e i fondi per asili nido e scuole dell'infanzia, soprattutto al Sud, come prevede il decreto di revisione del Pnnr. Ancora una volta, invece, dopo 46 anni dall'entrata in vigore della 194, si attacca il cuore della legge e cioè il diritto all'autodeterminazione delle donne. Dobbiamo riprenderci la parola. Per questo abbiamo promosso un incontro lunedì mattina in Consiglio regionale". Così dichiarano la Presidente della Consulta regionale per la condizione della donna, Ilaria Perrelli, e la coordinatrice della commissione salute della Consulta, Silvana Tarsitano.

Il convegno “Consultori: quale presente, quale futuro” si terrà lunedì 22 aprile, alle ore 11.30, presso la sede del Consiglio regionale della Campania, isola F13, salone Nassiriya.

Introdurrà la coordinatrice della commissione salute della Consulta, Silvana Tarsitano. Interverranno il consigliere regionale Tommaso Pellegrino, la Presidente dell’Ordine delle Ostetriche di Napoli, Pina Piacente, la Direttrice del corso di laurea in Ostetricia dell’Università Vanvitelli di Napoli, Antonietta D’Alessio, l’esperta in Organizzazione e attività dei Consultori, Maria Di Bona, la Direttrice facente funzioni dell’U.O.C: Tutela della salute della donna, del bambino e dell’adolescente Asl Na 1, Marina Tesorone. Concluderà la Vicepresidente del Consiglio con delega alle pari opportunità, Loredana Raia.