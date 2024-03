Persiste il brutto tempo su tutta l'Italia ma per Pasqua e Pasquetta il tempo migliorerà. Nelle prossime ore le precipitazioni più intense colpiranno gran parte del nord ed il versante tirrenico dalla Campania in su. Dal pomeriggio il maltempo si accanirà su tutto il versante tirrenico, il sud e stazionerà anche al nord-est".

Non solo: il vento che soffierà di burrasca specie al centro-sud e il Mar Ligure ed il Mare di Sardegna saranno molto agitati. Infine è in arrivo anche la Sabbia del deserto che ammanterà di ocra sahariano tutta l'Italia, Alpi comprese. Giovedì santo il tempo sarà ancora instabile al centro-nord ma con fenomeni in graduale esaurimento e ampie schiarite. Da Venerdì Santo in poi rimonterà un anticiclone africano che porterà un sensibile aumento delle temperature ovunque, specie al centro-sud, e il sole, salvo rovesci su Alpi e Liguria venerdì e al nord-ovest sabato.

Pasqua sarà una domenica quasi estiva al sud, con picchi di 32°C; farà caldo anche al centro mentre la giornata sarà un po' più incerta al nord e localmente sull'Alta Toscana. Infine Lunedì dell'Angelo potrebbe essere temporalesco al nord e parte del centro.

Nel dettaglio:

Mercoledì 27 marzo

Al nord: maltempo, specie al mattino, migliora entro sera. Al centro: rovesci e temporali sparsi, anche forti, alternati a schiarite. Al sud: maltempo specie dal pomeriggio.

Giovedì 28 marzo

Al nord: instabile, specie al mattino. Al centro: a tratti instabile. Al sud: miglioramento.

Venerdì 29 marzo

Al nord: soleggiato salvo acquazzoni al Nordovest e sulle Alpi. Al centro: soleggiato. Al sud: bel tempo e più caldo.

Tendenza

sabato soleggiato salvo rovesci al nord-ovest. Santa Pasqua instabile al nord, molto caldo e bello al sud; Pasquetta con locali temporali dal nord-ovest verso nord-est e Toscana.