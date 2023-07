Prosegue costante, nel Compartimento Marittimo di Torre del Greco, sotto il coordinamento della Direzione Marittima della Campania, il contrasto della Guardia Costiera alla pesca illegale. Nel corso della mattinata odierna, personale della Capitaneria di Porto di Torre del Greco, a bordo del battello pneumatico GC B66, nell’ambito delle consuete ed istituzionali attività di vigilanza e controllo a tutela dell’ecosistema marino, ha riscontrato, nello specchio acqueo antistante il litorale del Comune di Portici, la presenza di un soggetto intento alla raccolta subacquea di mitili, mediante l’impiego (assolutamente vietato dalle vigenti norme di settore) di un apparecchio ausiliario alla respirazione.

Il sommozzatore è stato immediatamente fermato dai militari, i quali hanno posto sotto sequestro all’incirca 20 Kg. di cozze (probabilmente destinate ad una commercializzazione illecita), nonché tutta l’attrezzatura subacquea. Dopo aver interrotto ogni attività di pesca fraudolenta, al soggetto è stata, inoltre, contestata una sanzione amministrativa del valore di 1.000 Euro.

L’attività in questione rientra nel più ampio dispositivo di vigilanza e controllo che, con particolare riguardo ai mesi estivi, vede fortemente impegnata la Guardia Costiera nella tutela, a 360°, del bene “sicurezza”, non solo negli ambiti di specifica competenza istituzionale, ma anche in forma di collaborazione, qualora richiesta in situazioni di emergenza che investono altri settori. Domenica, scorsa, infatti, personale delle Capitaneria Corallina è stato anche impegnato, a supporto delle altre Forze di Polizia, per contribuire al mantenimento dell’ordine pubblico, nell’area del Centro Torrese interessata dal crollo di una palazzina.

Le attività di contrasto alla pesca illegale ed alla commercializzazione illecita di prodotti ittici proseguiranno anche nei prossimi giorni per garantire la salvaguardia dell'ecosistema marino e tutelare la salute de consumatori.