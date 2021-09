Questa mattina dopo il taglio del nastro si è aperta la terza edizione di “Eruzioni del Gusto” l’evento sul turismo enogastronomico dei territori vulcanici giunto alla terza edizione e promosso dalla Associazione Culturale Oro Nero, che si terrà dal 17 al 20 settembre negli spazi del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa . Una iniziativa patrocinata dalla Regione Campania dal Ministero della Cultura e delle Politiche Agricole ,Centri di Ricerca scientifici e Università. Presenti tra gli altri l’Assessore all’Agricoltura Nicola Caputo, Nicoletta Gargiulo presidente dell’ Associazione Italiana Sommelieres , Oreste Orvitti Direttore del Museo Ferroviario che ospita l’evento.

Si sono accesi così i riflettori su un evento divenuto ormai una vetrina Internazionale del Turismo Enogastronomico che pone al centro Il vino e il cibo ed è un focus sulla valorizzazione dei territori attraverso l’elemento vulcanico , che a partire dalla Campania raggiunge tutta l’Italia, e pone lo sguardo verso il mondo. Occasione per discutere di cibo come espressione di culture, di modi di vivere, di identità. E’ però anche un viaggio tra i vitigni e la buona tavola che dall’Italia raggiungerà con le prossime edizioni anche le altre aree vulcaniche del pianeta . Occasione per valorizzare i territori vulcanici del nostro Paese che non sono soltanto visti come un pericolo, bensì anche come crocevia di culture e contaminazioni partendo dal Vesuvio, dai Campi Flegrei, dalle isole del Golfo di Napoli, coinvolgendo le aree interne e costiere della Campania .

Negli spazi espositivi tra le locomotive a vapore, sono in mostra i vini delle aree vulcaniche e quelli delle aree vulcaniche della Toscana, e naturalmente i vini della Campania che ospita l’evento ed è protagonista con i grandi vini dei Consorzi di tutela del Vesuvio Dop, del Sannio Dop, dell’Irpinia, di Caserta , Salernum Vites in collaborazione con i sommelier della AIS Campania. Non sono dimenticati tra le Dop campane protagoniste assolute, il Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana, la ricotta di bufala campana, il provolone del Monaco e i limoni di Costa d’Amalfi e di Sorrento la pizza e i dolci della tradizione, tutto da affiancare alle degustazioni di vini .

“ Con questa edizione si intende rinnovare il lavoro avviato quello di avere messo insieme viaggio vino cibo territorio - spiega il Presidente di ORONERO, Carmine Maione - Qui a Pietrarsa nasce il viaggio del 1839 con la prima ferrovia d’Italia e da qui parte l’itinerario per l’Italia e per il mondo. Con eruzioni del gusto abbiamo messo assieme le più grandi produzioni campane e non solo verso un’unica direzione, trasformare la Campania in vetrina internazionale del Turismo enogastronomico. E’ un progetto iniziato tre anni fa e con un pizzico di ambizione sappiamo dove vogliamo arrivare ”.

Insomma vulcanesimo e cibo si uniscono in un magnifico connubio grazie alla iniziativa del Presidente di Oro Nero, Carmine Maione , per diventare fattori di sviluppo economico sostenibili e una vetrina di prodotti di eccellenza e con straordinarie offerte , tutto arricchito da dibattiti sul rilancio del turismo enogastronomico.