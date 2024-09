Martedì 24 Al nord: instabile sul Triveneto, nubi irregolari altrove. Al centro: via via meno instabile ovunque. Al sud: in prevalenza soleggiato e caldo.

L'anticiclone africano si rafforzerà ulteriormente da mercoledì in poi regalando un tempo stabile, soleggiato e addirittura molto caldo su tante regioni centro meridionali. A Roma, Ancona, Terni e Pescara si torneranno a toccare i 28-29°C, mentre al Sud addirittura i 33-35°C, specie in Sicilia.

Tra lunedì e martedì la prima perturbazione interesserà quasi tutte le regioni. Nello specifico la giornata odierna sarà la più perturbata con precipitazioni diffuse e anche forti in Pianura Padana, su Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Mentre martedì la perturbazione sfilerà verso levante interessando ancora il nordest e nelle prime pure la Lombardia. Un campo di alta pressione a matrice subtropicale, invece, inizierà a conquistare il sud con temperature in aumento.

Tra lunedì e martedì la prima perturbazione interesserà quasi tutte le regioni. Nello specifico la giornata odierna sarà la più perturbata con precipitazioni diffuse e anche forti in Pianura Padana, su Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Mentre martedì la perturbazione sfilerà verso levante interessando ancora il nordest e nelle prime pure la Lombardia. Un campo di alta pressione a matrice subtropicale, invece, inizierà a conquistare il sud con temperature in aumento. Arriva maltempo, piogge fino a martedì, poi di nuovo bel tempo Da lunedì nuova ondata anche in zone alluvionate. Allerta in Romagna: previsti 30-40 mm di pioggia

Situazione diversa invece al nord che sarà sempre bersagliato dalle perturbazioni atlantiche: la seconda arriverà mercoledì pomeriggio/sera e poi giovedì con rovesci diffusi e forti soprattutto su Alpi, Prealpi e alte pianure. Soltanto a partire da venerdì 27 e nel successivo weekend l'alta pressione potrebbe abbracciare anche il nord.

Nel dettaglio:

Lunedì 23

Al nord: tempo via via più piovoso dappertutto. Al centro: peggiora su Toscana, Umbria, Lazio, a tratti sulle Marche, migliora in Sardegna. Al sud: maltempo in Campania, rovesci e schiarite altrove.

Martedì 24

Al nord: instabile sul Triveneto, nubi irregolari altrove. Al centro: via via meno instabile ovunque. Al sud: in prevalenza soleggiato e caldo.

Mercoledì 25

Al nord: peggiora su Alpi e Prealpi, nubi sparse altrove. Al centro: cielo a tratti nuvoloso, clima caldo. Al sud: bel tempo prevalente e caldo.

Tendenza: giovedì con piogge al Nord e caldo estivo al Centro-Sud, poi più sole per tutti.

