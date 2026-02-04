Pioggia a oltranza soprattutto su versante tirrenico e Sud
Neve su Alpi e Appennino tosco-emiliano e centrale
04-02-2026 | di Redazione
Pioggia a oltranza soprattutto sul versante tirrenico ed il Sud e nevicate su Alpi e Appennino. Sono queste in estrema sintesi le previsioni annunciate da Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it.
"Nelle prossime ore - afferma - avremo rovesci o temporali fuori stagione tra Toscana, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria. Pioverà in modo meno intenso altrove". La neve cadrà sulle Alpi oltre i 700 metri, sull'Appennino tosco-emiliano romagnolo al di sopra dei 900-1200 metri, su quello centrale oltre i 1300-1500 metri, su quello meridionale dai 1400-1800 metri e sui rilievi della Sardegna.
Le temperature aumenteranno ovunque a causa dei venti di Scirocco, a tratti con intensità di burrasca. "Non sono escluse anche raffiche di burrasca forte sulla Puglia meridionale - sottolinea in una nota Tedici - sui settori ionici di Basilicata e Calabria centro-settentrionale. Il mare sarà da agitato a molto agitato l'Adriatico meridionale; agitato lo Ionio, molto mossi gli altri bacini".
Giovedì ci sarà una tregua meteo più asciutta quasi ovunque poi, da venerdì, tornerà il maltempo. Dapprima con nevicate sulle Alpi e piogge anche al Nord e da sabato con piogge intense verso le regioni tirreniche e il Sud. "Entro domenica sera - conclude - sulla Calabria occidentale cadranno oltre 250 mm di pioggia: il quantitativo che, normalmente, si registra su questa zona in oltre 2 mesi".
Nel dettaglio: - Mercoledì 4. Al Nord: piogge, più diffuse su Lombardia e Nord Est. Al Centro: piogge e rovesci diffusi. Al Sud: instabile, alto rischio temporali. - Giovedì 5. Al Nord: instabile sul Triveneto, ma peggiorerà di nuovo in serata dal Nordovest. Al Centro: irregolarmente nuvoloso, peggiora in serata. Al Sud: instabile sul basso Tirreno. - Venerdì 6. Al Nord: piogge da ovest verso est. Al Centro: maltempo specie sulle tirreniche e sulle Marche. Al Sud: maltempo specie sulle tirreniche. Tendenza: nuovo vortice verso il Sud nel weekend.
