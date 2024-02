Gli effetti della programmazione concordata tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas produrrà per il 2024 e per il 2025 l'avvio di almeno 65 interventi, per un importo complessivo superiore ai 7,6 miliardi di euro, tenuto conto delle risorse già allocate e di quelle stanziate negli anni 2023-2024 per il finanziamento del contratto di programma di Anas (pari a 6 miliardi). Per la Campania, 163 milioni che consentiranno la realizzazione di diversi interventi, quali - ad esempio - il raddoppio della SS 268 'del Vesuvio' nel tratto tra Angri e Boscoreale”.

Pioggia di soldi per le strade della Campania. Tra queste anche il raddoppio della Strada Statale del Vesuvio. E’ quanto emerge da una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Le opere oggetto di finanziamento - prosegue la nota - sono quelle che, ad oggi, hanno un maggior avanzamento progettuale e procedurale. Eventuali risorse provenienti dal Fondo di sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027 consentiranno di finanziare ulteriori interventi programmati nel territorio campano.