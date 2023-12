Si è riunita la commissione De.co. per discutere ed analizzare le richieste ricevute per l'adesione alla deco “Pizza di Vico”. Sono pervenute 21 richieste ed in questo mese la Commissione consegnerà le targhe ad ognuna delle pizzerie che ne hanno fatto richiesta.

È stata conclusa, così, un’altra parte del progetto De.Co. Pizza di Vico: brand comunale, identitario e territoriale, cresce sempre più e l’adesione alla De.Co. ne è testimonianza incontrovertibile. Dal mese di gennaio, inoltre, gli sforzi congiunti dell'Associazione Pizza a Vico e dell'amministrazione comunale saranno volti alla costruzione, valorizzazione e sviluppo di un piano di marketing di livello nazionale che possa portare il brand ad assumere un ruolo di rilievo all'interno di un settore trainante, anche nel panorama internazionale, come quello della pizza.

Molte, le ipotesi al vaglio: tra queste, la costruzione di un format che parta da Vico e venga poi replicato altrove, nelle città e nelle location più esclusive grazie al lavoro dei pizzaioli, dei produttori di Vico per Cacio e grazie agli investitori che, da sempre, seguono il percorso di Pizza a Vico. Un percorso virtuoso, in crescita, incentrato sulla crescita di un brand identitario, espressione di un territorio attivo e creativo, sempre più presente ed apprezzato nel panorama enogastronomico nazionale.