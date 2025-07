“La notizia che arriva da Afragola è grave e inquietante. Se confermato, si tratta di un fatto che non può essere sottovalutato. Parliamo di un’irruzione esterna nei lavori di una commissione consiliare, con presunte pressioni su amministratori comunali. Un comportamento che mina la trasparenza istituzionale e il rispetto delle regole democratiche” - è quanto dichiara in una nota Ciro Buonajuto, vicepresidente nazionale dell’ANCI con delega alla legalità, alla giustizia e ai beni confiscati, commentando quanto accaduto ad Afragola, dove presunti rappresentanti di un consorzio, estranei all’amministrazione comunale, avrebbero fatto irruzione durante una seduta di una commissione consiliare, esercitando indebite pressioni su alcuni amministratori.

Buonajuto richiama l’attenzione sull’importanza cruciale del PNRR, non solo come strumento economico, ma come occasione storica di rinascita per l’Italia, soprattutto per il Mezzogiorno.

“Il PNRR è la più grande opportunità che il nostro Paese ha avuto negli ultimi decenni. Deve rappresentare il motore della nostra economia e lo strumento per ridurre i divari tra Nord e Sud. Ma non può e non deve essere piegato a logiche opache o a interessi estranei alla legalità e alla trasparenza”.

Il richiamo alla responsabilità collettiva è chiaro. Per l'ex sindaco di Ercolano, la politica deve agire con l’esempio e i Comuni devono diventare una trincea di legalità: “La politica ha il dovere di dare l’esempio ai giovani; i Comuni devono essere una diga etica contro ogni tentativo di infiltrazione, pressione o scorciatoia. Le opere del PNRR devono essere realizzate in tempo, con rigore e trasparenza. Devono rappresentare un fiore all’occhiello del Mezzogiorno, non un’occasione per rinnovare vecchie e pericolose ambiguità. Esprimo solidarietà ai consiglieri coinvolti e rivolgo un appello alle istituzioni tutte: si faccia piena luce su quanto accaduto, si verifichino responsabilità e si tuteli il buon nome di chi lavora con onestà per il bene comune. Il Sud ha bisogno di sviluppo, non di zone grigie. Il PNRR deve essere una promessa mantenuta, non un’occasione perduta”.