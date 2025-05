Pompei e la famiglia Grimaldi unite nel nome della Madonna del Rosario. Il sindaco Carmine Lo Sapio apre le porte di Palazzo de Fusco al Principe Alberto di Monaco II. Una mattinata storica, che sigilla l'intesa tra due città legate dalla stessa tradizione religiosa. “Questo incontro resterà nel cuore della nostra comunità. Non si tratta di una visita istituzionale, ma bensì del rinnovamento di un legame profondo. Un filo sottile unisce Pompei e Monaco grazie all'indimenticabile Grace Kelly – spiega il sindaco Lo Sapio - Era profondamente devota alla Beata Vergine del Rosario di Pompei e si racconta che la Principessa venisse qui in silenzio, senza clamore, per raccogliersi in preghiera davanti alla Madonna. La presenza del Principe Alberto è la testimonianza che questa unione persiste tuttora. Porta qui le preghiere di sua madre e della principessa Charlene”.

Palazzo de Fusco, Parco Archeologico e Santuario. Sono queste le tappe del Principe Alberto, innamorato di Pompei e della sua straordinaria bellezza. “Ringrazio di cuore il sindaco Lo Sapio per avermi accolto. Questa città è magnifica, tra le più belle del mondo – spiega commosso il monarca nel corso del suo intervento al Comune – Il Papa è stato eletto nel giorno della Supplica e le sue prime parole son state rivolte alla Madonna di Pompei e a Bartolo Longo. Questo mi colpisce molto, perché anche mia madre era molto devota e, infatti, recitava i misteri. Sono felice di questa calorosa accoglienza”.

Il sindaco Lo Sapio e il principe Alberto, dopo uno scambio reciproco di regali simbolici, hanno ribadito l'intesa tra le due città. “Questa visita è un ulteriore passo per far conoscere Pompei in tutto il mondo. Travalichiamo i confini del territorio per mostrare a tutti la sua straordinaria bellezza”, conclude il primo cittadino.

Il principe Alberto sarà a a Roma per l'insediamento di Papa Leone XIV e, dopo la cerimonia religiosa, "ci sarà un piccolo incontro", come ha egli stesso rivelato entrando negli Scavi di Pompei, dopo essere stato ricevuto al Comune. Alberto II di Monaco è stato ricevuto dal direttore del Parco Archeologico che lo accompagnerà in un tour tra le ultime scoperte archeologiche "dove si rileva - ha detto il direttore Gabriel Zuchtriegel - anche il lavoro degli studiosi che hanno preceduto le ultime scoperte".

Di Pompei ha detto che "è magnifica, stupenda, sono molto contento di essere qua per le Idi di Maggio. Siamo tutti di origine romana". Oggi pomeriggio, il Principe parteciperà alla messa nel Santuario, alla quale sarà presente l'arcivescovo Tommaso Caputo. "Farò visita alla cappella del Beato Bartolo Longo", ha annunciato Alberto II di Monaco che, a piedi, attraversando piazza Bartolo Longo per rientrare in hotel, ha stretto la mano a persone in attesa della partenza del Giro E, ricevendo in dono una delle maglie del Giro che parte oggi da Pompei. Dall'hotel è poi di nuovo uscito a piedi, diretto agli Scavi con un abbigliamento sportivo: occhiali, kway blu e cappellino con visiera blu, confondendosi tra le migliaia di turisti che affollano Pompei ogni giorno.