La settima edizione de “Gli Incontri di Valore” è iniziata con grande successo e partecipazione di pubblico. L’ormai celebre salotto curato in Pompei dal manager Nicola Ruocco, ed ospitato nella fine location di Habita79, ha accolto nei giorni scorsi i noti giornalisti sportivi Gianfranco Coppola, e Marco Lollobrigida; il primo con il libro “Capitani per sempre”, dedicato ai capitani che hanno fatto la storia delle squadre di calcio italiane, ed il secondo, Vice Direttore di Rai Sport, col libro “Oro Rosa”, in un suggestivo racconto delle campionesse olimpiche italiane che si sono distinte con storici ori nelle loro rispettive discipline.

La serata con Marco Lollobrigida, ha avuto poi il piacere degli interventi di due straordinarie campionesse come Valentina Vezzali ed Antonella Palmisano. In entrambe le serate, pubblico in visibilio e tanti contenuti valoriali posti in evidenza dal patron Ruocco. Si giunge ora al terzo ospite in programma; venerdì 1 novembre è il turno di Cristina Scocchia, Ceo di Illycaffè e membro del consiglio di amministrazione di EssilorLuxottica, di Fincantieri e Fondazione Altagamma. Nel 2022, inclusa da Forbes e Fortune nella prestigiosa classifica delle donne leader più influenti. Con Nicola Ruocco, l’ospite tratterà il suo libro “Il coraggio di provarci”.

Un libro autobiografico intenso, il cui la Scocchia ha deciso di raccontarsi per la prima volta, affiancata dalla giornalista Francesca Gambarini. Nata in un piccolo paese della Liguria, ha costruito prima la sua carriera all’estero in Procter & Gamble, arrivando al vertice delle International Operations con la supervisione del suo brand in oltre settanta Paesi, per poi essere scelta alla guida di L’Oréal Italia. Nel 2017 è al vertice di Kiko. Con lei il marchio di cosmetica cresce in nuovi mercati e raddoppia la profittabilità. Mamma di Riccardo, è una convinta sostenitrice della meritocrazia e di una leadership responsabile, etica e inclusiva che sostituisca le ottiche di potere con un mindset basato sui valori e sulle persone. La visione oggi non basta più ad affrontare scenari in continuo mutamento e densi di criticità sempre nuove, occorre fare squadra sia nelle aziende sia nel sistema Paese, per non restare indietro.

“Sono fortemente emozionato ad ospitare nel Salotto degli Incontri di Valore una figura di spicco come Cristina Scocchia, che ringrazio ancora per aver accettato l’invito” commenta Nicola Ruocco “Lei non è semplicemente un grandissimo dirigente di azienda, ma è una protagonista assoluta nel managing internazionale perché sta cambiando il concetto della leadership in una nuova chiave valoriale” Continua Ruocco “E’ un ospite che ho fortemente voluto, perché oltre alla personale passione per il managing aziendale, sono convinto che la dottoressa Scocchia ci donerà preziose visioni, suggerimenti e contenuti sui prossimi scenari che attendono non solo il mondo dell’impresa, ma la società stessa, con particolare riferimento all’inclusione, alla creazione di valore, all’etica e sostenibilità. Sarà sicuramente un Incontro di Valore di grandissimo spessore”.

L’ospite Cristina Scocchia apre il mese di novembre della rassegna “Gli Incontri di Valore”, che vedrà in questa settima edizione tantissimi ospiti di prestigio fino a febbraio 2025. Intanto, con riferimento al mese di novembre, sono previsti in programma anche Beppe Convertini, conduttore Uno Mattina Rai, il giorno 14, il noto giornalista e opinionista Marino Bartoletti, il giorno 19; a seguire, giorno 22 Marina Di Guardo, scrittrice e madre di Chiara Ferragni, per poi giungere al 29 novembre con Roberto Arditti, opinionista televisivo. Ma intanto in dicembre sarà il momento di altri grandissimi come Gene Gnocchi e Red Canzian! Ma per ora non resta che godersi il prossimo ospite; appuntamento è venerdì 1 novembre, ore 20,00 Hotel Habita79. Sulle pagine social della rassegna sarà possibile prenotare il posto in sala, disponibili fino ad esaurimento.